Isola dei Famosi: chi è Iva Zanicchi? Carriera e vita privata

Iva Zanicchi è una dei tre opinionisti di questa quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Ma cosa sappiamo su di lei? Quanti anni ha? Quando è iniziata la sua carriera? Che conosciamo della sua vita privata? Scopriamo tutto sull’intramontabile e amata cantante.

Iva Zanicchi è stata scelta, insieme a Tommaso Zorzi e alla bellissima Elettra Lamborghini, a sedere come opinionista all’Isola dei Famosi. La celebre cantante ha cominciato subito a far parlare di sé. Travolgente, vulcanica e sempre ottimista, nonostante sia uscita da poco tempo da un brutto periodo (ha superato il covid, contro il quale ha dovuto lottare e non poco), la Zanicchi sta trionfando al reality con le sue battute spassose e genuine.

Iva Zanicchi, carriera

Occorrerebbero fiumi di pagine per descrivere la straordinaria carriera di Iva Zanicchi. Ci limiteremo a elencare le tappe più importanti di una artista che è considerata uno dei pilastri della musica italiana. L’Aquila di Ligonchio ha iniziato a cantare nelle balere romagnole, fino al suo primo grande successo nel 1964 “Come ti vorrei”. Il suo talento insieme ad una voce strepitosa l’hanno portata a viaggiare per i teatri di tutto il mondo: dagli Stati Uniti alla Francia, dall’Australia al Canada e poi ancora Spagna, Brasile, Turchia e Russia.

La sua prima partecipazione al Festival di Sanremo è nel 1965, con “I tuoi anni più belli”. Iva vince il Festival nel 1967 in coppia con Claudio Villa presentando: “Non pensare a me”. La seconda vittoria di Sanremo nel 1969 insieme a Bobby Solo, la Zanicchi canta “Zingara”. La cantante vince per la terza volta il Festival nel 1974 col brano “Ciao cara come stai”.

Non solo cantante ma anche presentatrice televisiva: ha condotto per tredici anni il programma “Ok! Il prezzo è giusto”. L’artista ha anche partecipato a vari salotti televisivi sia in come ospite che qualità di opinionista: come è accaduto nel 2016 al Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso.

Vita privata

Che sappiamo della sua vita privata? Nel 1967 Iva Zanicchi si è sposata con il produttore Tonino Ansoldi ma i due divorziano dopo 9 anni di matrimonio. Dalla loro unione è nata una figlia, Michela che le ha dato due nipoti: Luca (1998) e Virginia (2003). Dal 1986 è legata a Fausto Pinna. I due non si sono mai sposati, ma si considerano come tali. Una coppia davvero molto unita e affiatata.