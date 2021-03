il-segreto-4-aprile-2021-anticipazioni-e-trame-spagnole

Il Segreto anticipazioni spagnole 4 aprile 2021

Cosa succede nelle prossime puntate de Il Segreto in onda domenica 4 aprile 2021? Scopriamo che dal 25 gennaio 2021 la longeva soap spagnola subisce un cambio di programmazione che la costringe ad abbandonare il daytime di Canale 5. Di conseguenza, gli appuntamenti con la soap a un passo dal gran finale si spostano esclusivamente alla domenica pomeriggio dalle ore 14:20 alle 16:25 circa.

Ricordiamo che proprio nei primi mesi del 2021 Canale 5 trasmetterà le ultime puntate dell’acclamata soap spagnola pronta a concludere anche in Italia con un finale ricco di suspense e colpi di scena! Continua a leggere l’articolo per scoprire cosa succede nei prossimi episodi.

Pablo e Carolina Ne Il Segreto Credits: Mediaset

continua a leggere dopo la pubblicità

Nelle prossime puntate de Il Segreto Pablo e D. Ignacio visitano Manuela che si è appena svegliata, notando quindi un suo evidente miglioramento. Presto però i due uomini sono richiamati in fabbrica per via della mancanza di Urrutia e l’incuria di Ramón. Più tardi Pablo e Carolina dichiarano a tutta la famiglia di volersi sposare, ma la notizia non è accolta come sperato. Doña Begoña e suo marito pensano infatti che i due ragazzi siano ancora troppo giovani.

Nel frattempo Encarnación visita di nascosto Manuela che le confessa di non essere caduta per caso, ma che è stata Doña Begoña a spingerla. Intanto la marchesa vuole impedire al suo amante di tornare a Parigi; vorrebbe provare a dare una seconda possibilità al loro rapporto. Tuttavia l’uomo si scusa e incolpa Solozábal convinto che cercherà di impedirglielo.

Più tardi le urla di Ramón svegliano tutta la famiglia; cosa è successo e perché Marta è ferita? Manuela, consapevole di quello che è successo, lo schiaffeggia furiosa. Poco dopo arriva il dottore che tranquillizza tutti dicendo che Marta si riprenderà, ma ha perso il bambino. D. Ignacio cerca di consolare suo genero, mentre Manuela prova a fargli notare i lividi sul corpo di Marta. Così Ramón afferma sicuro di sé che la ragazza è caduta da sola. D. Ignacio, però, capisce subito che suo genero sta mentendo. Nel frattempo Rosa racconta al marito quello che è successo e Adolfo reagisce con una furia che Rosa non riesce proprio a calmare.

Nel frattempo Pablo dice a Carolina che celebreranno il loro matrimonio tra quindici giorni. La marchesa fa visita a Don Ignacio per discutere la questione di J. Pierre, ma dopo aver appreso cosa è successo, decide di rimandare la conversazione. Doña Begoña intanto incrocia Ramón pugnalandolo a morte.

continua a leggere dopo la pubblicità

Più tardi la marchesa annuncia agli arcangeli che gli incontri sono sospesi per evitare fughe di notizie. Intanto le azioni saranno svolte in celle ridotte e gli ordini arriveranno dall’alto dal leader che dirige, incappucciato, l’assemblea. Così Francisca si scopre capo degli arcangeli davanti a D. Filiberto, al quale affida il compito di essere il suo braccio esecutivo nelle prossime azioni anti-repubblicane. Tomas però si mette sulla difensiva rifiutandosi di consentire a J. Pierre di rivedere la situazione finanziaria della miniera, ma il francese lo rimprovera per la sua ostilità e lo accusa di essere geloso.

Ti potrebbe interessare anche…