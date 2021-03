il-ritorno-di-donald-trump…per-il-momento-sui-social.-l’ex-presidente-pensa-ad-una-piattaforma-tutta-sua

Donald Trump non si da per vinto e ritorna…per il momento sui social.

L’ex presidente degli Stati Uniti infatti starebbe pensando di lanciare una nuova piattaforma social, un progetto in grande stile che dovrebbe contrastare lo strapotere degli altri social.

Dopo che Trump ha collezionato un numero imprecisato di ban e oscuramenti su Facebook e Twitter, l’idea è quella di creare un luogo in cui le voci di dissenso possano trovare spazio, senza rischiare il bavaglio mediatico.

Per il momento non si hanno ulteriori informazioni dagli Stati Uniti, ma Jason Miller, consulente per la comunicazione spiega che “l’ex presidente è pronto ad investire in un social tutto suo per riunire insieme milioni di americani”.

Claudio Messora