il-menu-di-leonardo-da-vinci:-5-ricette

In occasione del debutto in anteprima mondiale della serie tv “Leonardo” su Rai Uno, ecco 5 ricette dei i piatti che il Maestro condivideva ogni giorno con i suoi allievi

Leonardo da Vinci resta di attualità oggi come oltre cinquecento anni fa. In occasione del debutto in anteprima mondiale della serie tv Leonardo previsto per martedì 23 marzo su Rai Uno, non potevamo non dare il nostro contributo da un punto di vista food.

La colossale produzione internazionale vede protagonisti giovani attori come Matilda De Angelis (ospite all’ultimo Festival di Sanremo, apparsa in serie tv di successo come The Undoing) o Aidan Turner (già apprezzato in tv in Poldark e al cinema in Lo Hobbit), mentre alla regia dei sei episodi si alternano Daniel Percival (L’uomo nell’alto castello, I misteri di Pemberley) e Alexis Cahill (Don Matteo, Squadra mobile). Le riprese si sono svolte in oltre 50 location, con 3mila comparse e 2500 costumi utilizzati, per ripercorrere la vera storia di Leonardo (1452-1519), seppur con qualche libertà creativa.

Leonardo (Rai Uno).

Irresistibile Leonardo da Vinci, che secoli dopo la sua morte, conquista ancora una volta anche la televisione. Eroe senza tempo, camaleontico e versatile, persino in cucina: riprendiamo volentieri un articolo scritto da Marina Migliavacca per “La Cucina Italiana” e vi proponiamo 5 ricette che il Maestro condivideva ogni giorno con i suoi allievi.. Buon appetito!

A cena con Leonardo da Vinci

Forse non tutti sanno che a Leonardo piaceva mettere ogni cosa per iscritto: ci ha lasciato migliaia di pagine fitte di appunti, disegni, idee, progetti, annotazioni di vita quotidiana. Così sono arrivate fino a noi anche delle liste della spesa, di suo pugno o scarabocchiate dagli apprendisti, che ci permettono di sapere che cosa si mangiava ogni giorno alla sua tavola. Sembra proprio di vedere i giovani assistenti tornare dal mercato con le sporte piene di farina, uova, tanta insalata, funghi, carne, pesce (con una predilezione per la diffusissima anguilla che compare anche nel Cenacolo), selvaggina e frutta. Così non abbiamo resistito: dopo aver scelto alcune delle materie prime più ricorrenti nelle liste di Leonardo, rifacendoci al ricettario di Maestro Martino (il cuoco di corte del duca Francesco Sforza che col suo De arte coquinaria ha segnato nel XV secolo il passaggio dalla cucina medievale a quella rinascimentale), abbiamo cucinato come avrebbero fatto a casa da Vinci. Questo è un invito a cena speciale dal più grande genio del Rinascimento: possiamo sederci al suo desco quotidiano insieme agli allievi ai quali, tra un boccone e l’altro, il maestro mostrava volentieri come tratteggiare un volto o rifinire un dettaglio. Leonardo ha scritto anche la ricetta di una bevanda speciale alle rose, ma pasteggiando non disdegnava il buon vino: a Milano lo produceva nella vigna che Ludovico il Moro gli aveva donato in segno di stima: a detta degli studiosi era Malvasia di Candia.

Zanzarelli in brodo di carne alla Leonardo da Vinci

Impegno Facile



Tempo 20 minuti

Ingredienti per 4 persone

1 litro brodo di carne



60 g Grana Padano Dop grattugiato



30 g pangrattato



4 uova – noce moscata



1 bustina di zafferano



sale – pepe



Portate a bollore il brodo di carne; aromatizzatelo con lo zafferano.



Amalgamate le uova con il formaggio e il pangrattato e tuffate il composto in piccole noci nel brodo, mescolando. Cuocetelo finché non comincia a rapprendersi (zanzarelli).



Distribuite il brodo con gli zanzarelli nelle scodelle, regolate di sale e di pepe, completate con una grattugiata di noce moscata e portate in tavola.

Zanzarelli in brodo di carne alla Leonardo da Vinci

Uova ripiene alla Leonardo da Vinci

Impegno Medio



Tempo 35 minuti



Vegetariana

Ingredienti per 4-6 persone

80 g formaggio fresco tipo robiola



30 g aceto balsamico



25 g uvetta – 20 g mosto cotto



15 g Grana Padano Dop grattugiato



10 uova – zenzero fresco



zafferano in polvere



prezzemolo – menta – cannella in polvere – chiodi di garofano – farina – maggiorana – olio di semi



sale – pepe

Per le uova



Rassodate tutte le uova, sgusciatele, tagliatele a metà per il lungo ed estraete i tuorli.



Ammollate l’uvetta in acqua tiepida e tritatela grossolanamente. Sciogliete 1/2 bustina di zafferano in 2 cucchiai di acqua tiepida. Tritate un ciuffo di prezzemolo, le foglioline di 2 rametti di maggiorana e 5-6 foglie di menta.



Schiacciate 6 tuorli sodi e mescolateli con la robiola, 20 g di uvetta, il grana grattugiato, lo zafferano, un pizzico di sale, una macinata di pepe, le erbe tritate e 1 albume sodo sminuzzato.



Riempite 12 mezzi albumi sodi con il composto di tuorli; infarinateli e friggeteli in abbondante olio di semi bollente per 20-30 secondi.

Per la salsa



Schiacciate gli altri 4 tuorli sodi e mescolateli con l’uvetta rimasta, l’aceto balsamico, il mosto cotto, 1 cucchiaino di cannella, 1 chiodo di garofano pestato, un pezzetto di zenzero fresco tagliato a rondelle e 2-3 cucchiai di acqua. Filtrate la salsa e fatela asciugare sul fuoco per un paio di minuti.



Completatela a piacere con stimmi di zafferano.



Servite le uova accompagnandole con la salsa: ciascuno se ne servirà per irrorarle.

Uova ripiene alla Leonardo da Vinci.

Involtini di vitello alla Leonardo da Vinci

Impegno Facile



Tempo 30 minuti

Ingredienti per 4 persone

350 g 12 fettine di fesa di vitello



100 g lardo affettato



finocchietto – prezzemolo



maggiorana – burro



semi di finocchio



ravanelli



sale – pepe

Battete il lardo con il coltello amalgamandolo con 6 cucchiai di finocchietto tritato, 1-2 cucchiai di prezzemolo tritato e 1-2 cucchiai di maggiorana tritata, 1 cucchiaino di semi di finocchio pestati, un pizzico di sale e una macinata di pepe.



Spalmate il battuto sulle fettine di vitello, ripiegate i bordi lunghi verso l’interno e arrotolate, formando degli involtini. Chiudeteli con degli stecchini.



Sciogliete in una padella una noce di burro e cuocetevi gli involtini per 4-5 minuti, voltandoli per rosolarli in modo uniforme. Regolate di sale.



Liberateli infine dagli stecchini e serviteli, accompagnandoli con ravanelli tagliati a spicchi.

Involtini di vitello e Insalata alla Leonardo da Vinci.

L’insalata di Leonardo da Vinci

Impegno Facile



Tempo 20 minuti



Vegetariana senza glutine

Ingredienti per 4 persone

90 g 1 cuore di lattuga



80 g crescione



40 g tarassaco



40 g rucola



40 g borragine



40 g cavolo spigarello



30 g radicchio rosso selvatico



menta – finocchietto – prezzemolo – cerfoglio



olio extravergine di oliva



aceto – sale

Mondate tutte le verdure, tuffandole via via in acqua fredda. Scolatele e asciugatele.



Mescolatele quindi con le foglie di un mazzetto di menta, di un ciuffo di prezzemolo e di uno di cerfoglio; aggiungete 1 cucchiaio di finocchietto fresco sminuzzato.



Condite con sale, olio e aceto e completate a piacere con chicchi di melagrana.

L’Acquarosa di Leonardo da Vinci.

L’Acquarosa di Leonardo da Vinci

Impegno Facile



Tempo 10 minuti più 3 ore di riposo



Vegetariana senza glutine

Ingredienti per 4-6 persone

80 g zucchero



2 limoni



boccioli di rosa essiccati edibili



acqua di rose – alcol 90°

Mescolate in una brocca 1 litro di acqua con lo zucchero, il succo dei limoni, 4 cucchiai di boccioli di rose, 2 cucchiai di acqua di rose e 1 bicchiere di alcol. Coprite e lasciate riposare in un luogo buio e fresco per almeno 3 ore.



Filtrate la bevanda e servitela.

di MARINA MIGLIAVACCA



ricette JOËLLE NÉDERLANTS



testi ricette VALENTINA VERCELLI



foto RICCARDO LETTIERI



styling ALESSANDRA SALARIS