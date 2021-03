fiorella-mannoia-e-quel-“torna-a-casa”-al-marito-che-non-si-dimentica

La cantante Fiorella Mannoia e la lontananza del marito Carlo Di Francesco. Il loro matrimonio risale a solo poche settimane fa…

La cantante Fiorella Mannoia (Getty Images)

Una relazione durata 15 anni quella tra Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco prima dell’univoco “sì”. Noto musicista e produttore musicale, persino ex insegnante della scuola di Amici, aveva fatto la conoscenza della cantante per il condiviso percorso professionale, come componente della sua band e producendo i suoi progetti. Una differenza di 26 anni quella che li divideva, e che per molti era motivo di perplessità.

Tenuta nascosta per dieci lunghi anni, la loro storia d’amore è stata ufficializzata dalla stessa Mannoia, rilasciando alcune dichiarazioni sul loro sentimento: “la vecchiaia è una faccenda di corpo, per il resto non esiste“. Aveva rivelato come i loro rapporto si basasse sulla reciproca apertura e ognuno fosse libero di coltivare le proprie passioni e spazi, trucco per rimanere uniti.

Fiorella Mannoia, la lontananza del marito

Si erano giurati il loro reciproco amore solo poche settimane fa, ricevendo gli auguri più sentiti da diversi personaggi dello spettacolo e rinomati artisti. In molti erano rimasti colpiti dallo scatto in cui annunciavano la loro unione, dimostrando ancora una volta il loro puro sentimento.

Lei in un completo bianco abbinato alle sneakers argentate, lui in completo scuro in pendant alle sneakers nere, apparivano in tutta la loro semplice felicità condivisa. Poi è giunta la prematura distanza da parte del marito, che la Mannoia ha commentato con un appello via social.

Carlo Di Francesco faceva infatti parte dell’orchestra del Festival di Sanremo 2021, che lo ha costretto alla lontananza da Fiorella Mannoia. Sotto una delle diapositive postate che lo ritraggono all’interno dell’Ariston, si può leggere il simpatico commento della moglie, che scrive “Torna a casa“, con l’aggiunta di faccine divertite e sorridenti.

Una lontananza imposta di breve durata, che ha permesso ai novelli sposi di ricongiungersi per godere ancora del tempo speciale da trascorrere insieme.