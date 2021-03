Elena Fiorancini la nuova bomba sexy amata dagli uomini italiani

Spread the love











Parlaci della sensualità: cosa rappresenta nella tua vita?

La sensualità è donna e fa parte di me, sono dell’idea che sia una caratteristica innata, scritta nel nostro DNA un po’ come nascere con gli occhi azzurri o con gli occhi marroni; non si può apprendere, ma si può affinare con il passare del tempo e che sia chiaro la sensualità non c’entra niente con la bellezza oggettiva di una donna .

Molti confondono la sensualità con il mostrare il proprio corpo nudo (certo può essere anche questo, ma è la parte più facile basta scoprirsi, tutti possono farlo), la vera sensualità sta nel sedurre con giochi di sguardi, con movenze, senza cadere in volgarità unendo autoironia e intelligenza, perché si la sensualità parte dal cervello!! Quando la sensualità non è sforzata, chi ti guarda non ha il tempo di pensare perché è rapito da te, semplicemente non ne può più fare a meno.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti assomigliare?

Artisticamente vorrei assomigliare ad Elena Fiorancini.

Siamo tutti diversi, tutti unici quindi perché somigliare a qualcuno? Certo ho dei modelli in testa a cui penso dicendo: vorrei essere così, ma sono anche delle leggende inarrivabili, quindi non ho la presunzione di assomigliare a loro, sarò semplicemente me stessa.

C’è un film che ti piacerebbe realizzare come protagonista?

Realizzare un film come protagonista sarebbe già un sogno di per sé indipendentemente dal genere di film, ma probabilmente se potessi decidere mi vedrei bene in pellicole del tipo commedia sexy all’italiana o film come quelli del grande Tinto Brass, mi vedrei bene anche nel genere 50 sfumature di grigio , ecco di certo non potrei fare parti troppo castigate perché io sono provocazione.

