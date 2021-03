coronavirus-nel-mondo,-in-germania-merkel-vara-il-lockdown-duro-per-pasqua:-“situazione-molto-grave,-tutto-chiuso:-state-a-casa”

Nelle ultime 24 ore, secondo l’autorevole database della Johns Hopkins University la pandemia da Covid-19 ha provocato a livello planetario 516.065 contagi e 7.834 morti. Dalla comparsa del morbo, la malattia ha provocato a livello mondiale 123.676.236 infezioni, di cui almeno 2.722.914 rivelatisi letali. A livello di singoli paesi, gli Stati Uniti restano di gran lunga la nazione più colpita con 542.888 vittime su oltre 29 milioni e 867mila contagi accertati anche se ormai l’adozione di severe misure di contenimento unita alla massiccia campagna vaccinale sembrano aver tratto fuori dall’emergenza il paese.

Germania, Merkel annuncia nuovo lockdown duro

La Germania estenderà il suo lockdown fino al 18 aprile e chiede ai cittadini di restare a casa. In una conferenza stampa in piena notte, al termine di un incontro di 11 ore con i presidenti dei 16 lander, la cancelliera Angela Mekel definisce la situazione sul fronte Covid “molto seria” e dice stop alle progressive riaperture. Le varianti del virus hanno rispinto verso l’alto il numero dei contagi e la preoccupazione e che la situazione ospedaliera possa collassare. “I numeri stanno crescendo esponenzialmente a causa della variante inglese”, ha sottolineato Merkel, e il rischio è che la recrudescenza del virus possa far fallire la campagna vaccinale. Per questo i tedeschi devono prepararsi a una Pasqua in lockdown. Tra l’1 e il 5 aprile i contatti andranno ridotti al minimo indispensabile e resteranno aperti soltanto i negozi di alimentari il sabato santo. Alle chiese sarà chiesto di celebrare le proprie funzioni online. Sono sconsigliati tutti i viaggi all’estero e chiunque rientrerà nel Paese in aereo dovrà essere testato prima del volo. Per combattere la pandemia, la vita pubblica, economica e privata in Germania sarà ‘congelata’ durante la Pasqua come mai prima durante la crisi. A questo scopo, il giovedì santo e il sabato santo saranno definiti come giorni feriali una tantum, con ampie restrizioni di contatto. Nei lander con maggiore incidenza di infezioni le restrizioni attuali saranno ulteriormente inasprite. Tra le misure previste ci sono l’introduzione del coprifuoco e l’obbligo per i passeggeri di indossare le mascherine anche nelle auto private. Secondo la cancelliera, le vacanze di Pasqua devono diventare un “periodo di calma”. La terza ondata va fermata a tutti i costi. La Germania si trova in una “situazione molto, molto grave” a causa della diffusione delle varianti del virus e dell’aumento delle infezioni. I termini cruciali sono “cautela e flessibilità”, ha aggiunto Merkel. “Non siamo ancora riusciti a sconfiggere il Covid, il virus non molla”, ha concluso. La Germania ha registrato 13.733 nuovi casi e 99 morti lunedì, 16mila nuovi casi e 207 morti domenica.

Giappone, campagna di vaccinazione a rilento. Ai Giochi nessun volontario straniero

Il Giappone sta portando avanti la campagna nazionale di vaccinazione contro il coronavirus ad un ritmo assai piu’ lento rispetto alla maggioranza degli altri Paesi: lo scorso fine settimana erano state somministrate nel Paese appena 0,46 dosi di vaccino per 100 abitanti, secondo le statistiche del sito web One World Data. Il dato e’ di molto inferiore a quello della Corea del Sud (1,32 dosi per 100 abitanti), dell’Indonesia (2,69), e di Paesi europei come Francia, Germania e Italia, dove sono state somministrate circa 12 dosi di vaccino ogni 100 abitanti. Singapore e’ prima nella regione asiatica, con 13,54 vaccini somministrati ogni 100 abitanti; Gli Stati Uniti hanno somministrato 35,38 dosi ogni 100 abitanti, mentre il primato globale spetta a Israele, con 111,68 dosi somministrate ogni cento abitanti. Intanto il comitato organizzatore delle Olimpiadi estive di Tokyo ha annunciato che in occasione dei Giochi non sara’ ammesso in linea di principio alcun volontario straniero, come misura precauzionale per contenere la propagazione del coronavirus.

Brasile, Oms chiede “allineamento” a standard internazionali su pandemia, “morti raddoppiate”

L’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) ha chiesto al governo del Brasile di “allinearsi” alla condotta assunta della comunita’ internazionale nel gestire la pandemia del nuovo coronavirus e ha manifestato preoccupazione per i decessi per Covid-19, raddoppiati in un solo mese. Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom, ha infatti presentato i dati della mortalita’ nel periodo tra il 15 febbraio e il 15 marzo, in cui le morti settimanali sono raddoppiate da circa 7 mila a 15 mila morti in Brasile. “Il numero di casi aumenta, il numero di morti aumenta. Il Brasile deve prendere la situazione seriamente, sia che si tratti del governo o del popolo”, ha affermato Tedros. “Sara’ solo lo sforzo congiunto di tutti gli attori a invertire davvero questo trend di crescita dei decessi, che e’ molto veloce e in forte accelerazione. Ma siamo preoccupati, soprattutto, del tasso di mortalita’, che e’ raddoppiato in un solo mese “, ha detto Tedros. Con le 1.383 vittime nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge quota 295.425. Lo riferisce il ministero della Salute. Tuttavia per stessa ammissione del governo il dato potrebbe essere sottostimato a causa della difficolta’ di stati e municipi nell’aggiornare i dati statistici del fine settimana. Ciononostante, il paese ha registrato la piu’ alta media giornaliera di decessi da inizio pandemia con 2.298 morti al giorno negli ultimi sette giorni, il 46 per cento in piu’ rispetto alla media delle ultime due settimane. Si tratta del 24esimo giorno consecutivo di record, che indica un chiaro trend di aumento stabile della mortalita’ per Covid. La media giornaliera di morti per Covid-19 nel paese e’ quasi il doppio rispetto a quella registrata un mese fa (1.353) e da quindici giorni e’ stabilmente sopra quota 1.500 decessi al giorno. Secondo le proiezioni dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) dell’Universita’ di Washington la curva di contagi, morti e occupazione di letti in terapia intensiva e’ in fase ascendente e rischia secondo gli scienziati di raggiungere il nuovo picco tra aprile e maggio, raggiungendo quasi 500.000 vittime a giugno.