Coronavirus, maxi tracciamento e quarantene: così l’Islanda ha (quasi) battuto la pandemia

LONDRA – Le cifre sono impressionanti: dall’inizio della pandemia più di un anno fa, l’Islanda ha avuto in tutto 29 morti per il Covid, Attualmente ha soltanto 20 casi riscontrati di coronavirus, di cui solo uno ricoverato in ospedale. È vero che la remota isola del Nord Atlantico ha meno di mezzo milioni di abitanti (per l’esattezza sono 366 mila), ma il suo tasso di vittime, 8,5 per ogni 100 mila persone, è comunque tra i più bassi del mondo. Un dato che si riflette nelle strade di Reykjavík: la capitale esibisce un’atmosfera di totale normalità, con bar, ristoranti e locali pieni di giovani che si abbracciano e si baciano, senza mascherina. Tutto quello che l’Europa sogna di riavere, gli islandesi ce l’hanno già. Come è stato possibile?

La risposta – prima ancora di ricorrere alle vaccinazioni – è un sistema di tracciamento micidiale, accompagnato da severe quarantene. A monte del quale c’è la delega che la politica ha consegnato alla scienza, fidandosi completamente degli esperti. Tra i quali alcuni dei meglio attrezzati nel mondo per affrontare un cataclisma simile. “Mi preparavo per questa pandemia da 15 anni”, dice Thorolfur Gudnason, capo epidemiologo islandese, alla Bbc, il cui sito dedica stamane un servizio al piccolo paese scandinavo. “Abbiamo deciso immediatamente che cosa fare: test di massa, tracciamento dei contatti e isolamento per chiunque viene diagnosticato con la malattia. Lo abbiamo fatto aggressivamente, fin dal primo giorno”.

Non è un modo di dire. La sua squadra di tracciamento, composta da autentici detective, era funzionante da prima che l’Islanda avesse registrato il primo caso di Covid. Le dimensioni dell’isola (grande come l’Italia settentrionale), in gran parte disabitata (un terzo della popolazione vive nella capitale), e la lontananza dal resto dell’umanità, situata com’è in mezzo all’oceano, hanno facilitato il compito. Ma il fattore chiave è stato la rapidità ed efficacia degli interventi.

Dopo avere messo sotto controllo piuttosto in fretta la prima ondata, nel maggio 2020 le autorità locali avevano già dichiarato l’Islanda “libera dal Covid”. Ma verso la fine dell’estate è stata inaspettatamente colpita da una nuova, più aggressiva ondata, dopo che due turisti risultati positivi all’ingresso (il test viene effettuato ancora prima del controllo passaporti) hanno violato le norme sull’isolamento (per il quale esistono appositi alberghi, con quarantena obbligatoria fino a quando arriva il risultato del tampone). Grazie al sistema di tracciamento, tuttavia, anche questa seconda ondata è stata fermata in poco tempo.

Qualche rara volta, un contagiato sfugge a tamponi e controlli. Ma anche in questi casi la reazione è immediata. Recentemente un uomo ha passato il virus a un altro, che senza sapere di essere portatore del Covid è andato normalmente a lavorare (in ospedale) e poi a un concerto in cui si è mescolato al bar durante l’intervallo con altre 800 persone. Un potenziale disastro. Ma nel giro di qualche ora tutti gli spettatori del concerto e il personale dell’ospedale erano stati contattati e nel giro di qualche giorno sottoposti a test. Su un migliaio di persone, due sono risultate positive e sono state messe in isolamento. La nuova variante è stata contenuta in un batter d’occhio.

“Penso che per un leader politico sia importante riconoscere quando un problema deve essere risolto con metodi scientifici”, afferma Katrin Jakobsdottir, la 44enne premier islandese, alla testa di una coalizione di governo composta dalla sinistra e dai verdi. “Ero fermamente convinta che questo fosse un caso in cui dovevamo delegare le decisioni agli scienziati e così abbiamo fatto”. La Bbc commenta che gli islandesi sono abituati ai disastri: da settimane questa isola vulcanica vive letteralmente con il terremoto, attraversata da un’ondata continua di scosse. La pandemia è stata un’altra catastrofe con cui fare i conti. In un certo senso erano allenati.

L’Islanda (che non è membro dell’Unione europea ma fa parte del mercato comune) lo ha dimostrato anche nella campagna di vaccinazione: ha ricevuto le prime dosi contro il Covid il 28 dicembre, ha iniziato a somministrarle il 29 dicembre, già 53 mila persone hanno ricevuto almeno una dose, 15 mila la vaccinazione completa e il governo si aspetta di ricevere abbastanza dosi per vaccinare più del 50 per cento della popolazione, vale a dire 190 mila persone, entro luglio. Ma la risposta degli islandesi indica che la pandemia, perlomeno in determinate circostanze, si poteva battere anche senza il vaccino. Per questo nei bar di Reykjavik si balla e ci si abbraccia come se l’incubo fosse già finito.