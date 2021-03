cibo-scaduto-o-avariato:-abolita-denuncia-penale-per-chi-lo-vende

Fino ad oggi per chi violava la legge del 1962 la punizione era la denuncia, l’arresto, una ammenda fino a 60 mila euro. Fino alla chiusura dello stabilimento per frodi tossiche e la revoca della licenza.

La legge in questione si riferiva ai locali che non rispettavano le norme igieniche e vendevano cibi avariati, scaduti, pieni di parassiti; alimenti alterati o in cattivo stato di conservazione con additivi chimici non autorizzati o residui di pesticidi tossici.

ll decreto, che entrerà in vigore il 26 marzo 2021, subentra alla legge del ’62 che per quasi 60 anni ha tutelato la salute pubblica. Legge che ora sarà brogata.

E così niente più denuncia penale, ma solo una multa da massimo 3 mila euro per chi non rispetterà le norme igieniche o venda cibo scaduto!

Il colpo sferrato alla sicurezza alimentare è stato causato dall’entrata in vigore del decreto legislativo numero 27 del 2 febbraio 2021 pubblicato in Gazzetta l’11 marzo scorso.

Decreto che adegua la normativa nazionale a un regolamento dell’Unione europea che si occupa però solo di disciplinare i controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare ma, nella sua formulazione originaria, non prevedeva l’abrogazione dell’articolo 5, quello contestato.

Come si sia arrivati a questa abrogazione? Nessuno lo sa spiegare, nonostante la gravità del fatto. L’abrogazione non era contenuta nella bozza di decreto trasmessa dal Governo Conte al Parlamento per il parere prima dell’approvazione definitiva. Né era immaginabile dal discorso del neo ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, del 9 marzo, che si impegnava a rivedere: “il quadro di regole sulle sanzioni in modo da renderle più efficaci, maggiormente proporzionate agli illeciti nonché più organiche a livello settoriale”.

Claudio Messora