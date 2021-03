Mauro Icardi (Getty Images)

La Roma in estate vivrà molteplici cambiamenti, a partire dalla panchina. Il futuro allenatore giallorosso, a meno di una qualificazione in Champions League che al momento sembra una chimera, non sarà Paulo Fonseca. Il motivo è davanti agli occhi di tutti, tifosi e non. Il gruppo in Europa vince mentre in campionato con le grandi perde. La classifica è tutt’altro che sorridente e il gesto di Friedkin a fine gara la dice lunga.

Out Fonseca e dentro uno tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Anche se nelle ultime ore è spuntata fuori l’ipotesi Ivan Juric che con il suo Hellas Verona ha messo in mostra un bellissimo gioco. Il sogno proibito della tifoseria giallorossa però è l’ex allenatore di Milan e Juventus.

Friedkin ha deciso di mettere mano al portafoglio e di investire su almeno due ruoli per la prossima stagione:il portiere e il centravanti. “Pau Lopez non è un portiere”, ha affermato l’ex estremo difensore giallorosso Giovanni Cervone. Lo spagnolo continua a deludere tra i pali e la dirigenza valuta le alternative sul mercato: uno tra Musso e Meret.

La partenza di Dzeko, terzo marcatore all time della Roma, lascerà un vuoto che potrebbe essere colmato con l’arrivo di una vecchia conoscenza del nostro campionato: Mauro Icardi. L’argentino è in vendita per ragioni di bilancio e la Roma proverà a portarlo a caso con i saldi.