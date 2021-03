avocado,-ananas,-papaya:-la-frutta-(e-la-verdura)-con-meno-pesticidi

Spread the love

Torna puntuale anche per il 2021 la classifica della frutta e verdura più contaminata da pesticidi, ma anche quella dei cibi “buoni” in cui sono presenti meno sostanze chimiche. A fornirla l’Environmental Working Group (EWG) che ogni anno analizza una serie di prodotti presenti sul mercato americano.

Anche per il 2021, quindi, per il diciassettesimo anno consecutivo, l’Ewg ha ha classificato i livelli di residui di pesticidi di frutta e verdura sulla base di campioni prelevati dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti.

Accanto alla Sporca Dozzina, c’è come sempre la Clean Fifteen, la lista della frutta e della verdura meno contaminata da pesticidi e fungicidi.

Clean Fifteen 2021

Anche la classifica della frutta e verdura “più pulita”, non si discosta molto da quella dello scorso anno (sono gli stessi alimenti, ma in ordine diverso). Troviamo:

Avocado

Mais dolce

Ananas

Cipolla

Papaya

Piselli dolci (surgelati)

Melanzane

Asparagi

Broccoli

Cavoli

Kiwi

Cavolfiore

Funghi

Melone verde

Meloni

Questi 15 articoli avevano le quantità più basse di residui di pesticidi, secondo l’analisi di EWG dei dati USDA più recenti. I risultati chiave:

Avocado e mais dolce erano i più puliti. Meno del 2% dei campioni ha mostrato pesticidi rilevabili

Le prime sette colture Clean Fifteen sono risultate positive per tre o meno pesticidi su un singolo campione

Quasi il 70% dei campioni di frutta e verdura Clean Fifteen non aveva residui di pesticidi

I residui multipli di pesticidi sono estremamente rari sulle verdure Clean Fifteen. Solo l’8% dei campioni di frutta e verdura Clean Fifteen aveva due o più pesticidi

Fonte: EWG

