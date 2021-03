amici-di-maria-de-filippi-20,-ex-concorrente-riceve-insulti-razzisti-e-risponde-sui-social

Per Esa Abrate, ex cantante di Amici di Maria De Filippi, dopo l’eliminazione dal talent show nel corso della prima puntata del serale, il ritorno alla vita quotidiana all’esterno non è stato esente da esperienze poco piacevoli.

Riappropriatosi dei suoi social, Esa ha potuto constatare che, tra le numerose manifestazioni d’affetto espressegli su Instagram, qualcuno gli ha mandato degli insulti a sfondo razzista a cui l’ex cantante di Amici ha voluto rispondere.

Ecco le sue parole:

“Dunque, ieri sera me ne sono uscito dicendo che oggi avrei parlato di una cosa importante, quindi voglio rubare due o tre storie per parlare di questa cosa. Allora, io ricevo molti commenti e non sempre riesco a leggerli tutti. Non mi ero accorto di questo commento che è un po’ forte (‘Dai su ora torna a vendere i fazzoletti al semaforo’);

Mi meraviglio che nel 2021 ci siano ancora questi pregiudizi però sappiamo tutti che è ancora così la situazione. Non mi fa arrabbiare, devo essere sincero, ma non tanto perché non me ne frega, ma perché se una persona arriva solamente fino a lì, per me è una persona ignorante, ma non ignorante in senso negativo, ma ignorante come suo limite, e mi dispiace per questa persona.

Quindi io, comunque sia, questa cosa mi fa ricordare quanta responsabilità abbiamo noi artisti, o aspiranti artisti, perché bisogna parlare anche di questo, bisogna mettere a nudo queste problematiche che continuano a persistere e ad inquinare la società e fare musica, nel mio caso, anche per aiutare le persone che sono come me e che vivono queste situazioni tutti quanti i giorni.”