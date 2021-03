ad-aspen-un-rifugio-perfetto-per-gli-amanti-della-natura

C’è un luogo a pochi chilometri da Aspen, in Colorado, dove i cieli si tingono di un blu luminoso e la vista sulle montagne è quasi surreale nella sua maestosità. Qui un uomo d’affari di Hong Kong ha deciso di ritirarsi insieme alla famiglia per creare il suo rifugio ideale, e per realizzarlo ha scelto lo Studio locale B Architecture + Interiors. Il team di architetti ha dato vita ad una residenza dall’aspetto equilibrato e posato, in legno, che sembra quasi venir fuori dal terreno, poiché il primo dei suoi due piani è parzialmente incastonato in una pendenza, seguendo le indicazioni date dai proprietari di casa.

«Volevamo vivere in una dimora moderna ma che riuscisse preservare la sensazione di natura incontaminata – racconta la moglie – Avremmo potuto costruire qualcosa di più grande, ma l’ambiente è perfetto così nella sua semplicità. L’ultima cosa che volevamo era rovinare il paesaggio con una costruzione sopra le righe. Doveva risultare tutto in armonia».

Mentre l’atmosfera generale della struttura a forma di L, che avvolge un cortile posteriore e una terrazza con piscina, è minimale e moderna, i materiali della casa restituiscono un calore inconfondibile. «Il proprietario di casa ha una vera passione per la natura ed il legno» – afferma Scott Lindenau, fondatore e direttore dello Studio B – «Abbiamo usato la quercia bianca in contrasto con un legno teak recuperato, sia all’interno che all’esterno».

Ph Richard Powers

Per l’interno la coppia si è affidata al designer newyorkese Shawn Henderson, il cui approccio raffinato, tra abbinamenti vintage e tocchi contemporanei, si è sposato perfettamente con la sensibilità dei proprietari. Nonostante il generale senso di moderazione, non mancano coup de théâtre, tra questi il soggiorno. La stanza è racchiusa da finestroni vetrati che offrono viste panoramiche spettacolari sulla valle fino alle montagne ed oltre. «Non volevo che lo spazio risultasse carico di mille pezzi», dice il designer, «così ho deciso di adattare delle soluzioni per cui la natura circostante risultasse l’arredamento più lussuoso. Per me il paesaggio è ciò che ispira e guida l’interno».

Ph Richard Powers

Per far dialogare le aree del salotto e del soggiorno, Henderson ha inserito un divano semicircolare, insieme ad un paio di sedie club e un tavolo da cocktail. Tra gli elementi che spiccano, le grandi opere d’arte – tra cui la composizione Theaster Gates del soggiorno e l’arazzo di Claudy Jongstra della tromba delle scale – insieme a tappeti svedesi nel bagno principale e nella sala di meditazione. Quest’ultima, dice la moglie, «È probabilmente lo spazio più importante per mio marito», di religione buddista. Per lui la meditazione è un momento irrinunciabile. «Grazie alle grandi finestre, questo è uno degli spazi in cui ti senti più a contatto con la natura».

Ph Richard Powers

Infine, a pochi metri, il cottage per gli ospiti. Una struttura nera, rivestita con la tecnica giapponese del Shou sugi ban in cedro bruciato. All’interno, Henderson ha mantenuto gli arredi semplici, utilizzando pezzi danesi della collezione dei clienti. Ad emozionare i proprietari, sono però i momenti unici che può regalare questo luogo fiabesco. «A Hong Kong non avevamo il posto in prima fila per godere di questi spettacolari cieli notturni. È davvero mozzafiato!» – conclude la moglie.