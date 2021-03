Carlo Conti improvvisamente non sarà più in tv: Ecco perchè

Carlo Conti, amato conduttore televisivo, prende una decisione clamorosa e riparte come nessuno si sarebbe mai aspettato. Vediamo perché

Carlo Conti

Carlo Conti, dopo un lungo periodo in cui i suoi telespettatori hanno sentito molto la sua assenza, riparte in grande stile. Si era allontanato dalla televisione anche per dedicarsi alla sua famiglia, ed ora a 60 anni compiuti è pronto a lanciarsi in una nuova avventura.

Infatti, a seguito dei festeggiamenti avvenuti pochi giorni fa per il compimento dei suoi 60 anni appunto, Carlo Conti è pronto a tornare al lavoro presentando un talent show completamente nuovo.

La trasmissione andrà in onda su Raiplay ed il conduttore, celebre volto della Rai che da anni accompagna il pubblico con “Tale e quale” e, più di recente, ha guidato le puntate speciali di “Affari tuoi”, ora torna a stupirci. Ma andiamo per ordine.

Carlo Conti e l’onda del cambiamento

Il conduttore segue così un onda di cambiamento lanciandosi in una vera e propria avventura. Il reality si chiamerà “Tocca a te” e Conti non sarà solo alla guida del programma ma ne è stato anche ideatore.

Alcune indiscrezioni rivelano che l’ispirazione sarebbe arrivata per Conti pensando a “La Corrida”. Con quest’ultimo il presentatore aveva ottenuto molto successo, e allo stesso modo con questa nuova promessa Carlo Conti andrà alla ricerca di talenti nascosti.

Coinvolgerà più ambiti, spaziando dal canto alla cucina: ” Sai fare qualcosa che Carlo Conti dovrebbe assolutamente vedere? Esiste qualcosa in cui eccelli o che solo tu sai fare. “

“Sai tirar fuori musica da strumenti impensabili, o fare acrobazie sorprendenti? Sai costruire opere incredibili, o disegnare come un grande Maestro? Suoni, canti o interpreti una canzone in modo da commuovere tutta la famiglia?”, domanda la pubblicità del programma.

Leggi anche -> Leonardo Pieraccioni e la soluzione contro i ladri: si mostra spietato

Leggi anche -> Carlo Conti e il grande rimpianto: “Avrei voluto farlo prima”

Guarda anche -> Can Yaman fuori di se liquida tutte le voci: parole taglienti

I dettagli del programma

Carlo Conti

Non si sa ancora molto dei dettagli ma da quanto è stato possibile capire tramite il promo lanciato sulle reti Rai il programma ha bisogno di maggiorenni tra gli italiani che abbiano un talento particolare, una sorta di “segno particolare”.

Si può partecipare inviando un video in cui si mostra alla produzione il proprio talento. I casting sono stati già aperti e dopo una normale selezione dei contenuti che saranno ritenuti più idonei e interessanti, si darà inizio alle puntate su Raiplay.

Ogni puntata vedrà protagonisti dai 3 ai 4 artisti ancora non ci sono state indicazioni su come avverrà il giudizio delle performance se sarà presente una sorta di giuria o se sarà il pubblico a votare direttamente da casa.

Neanche del premio finale si hanno ancora notizie quindi mentre noi tutti ci chiediamo in che modo si svolgerà il programma, Carlo Conti è già pronto a partire.