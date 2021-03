Spread the love











Ida Platano rompe il silenzio sul suo ritorno in studio a Uomini e donne e svela di non aver seguito la scelta di Riccardo e Roberta Chi ha seguito in passato Uomini e donne di sicuro si ricorderà di Ida Platano. L’ex dama del trono over ha avuto un percorso molto lungo e tormentato all’interno […]

L’articolo Uomini e donne, Ida Platano non esclude un ritorno: Ha notato dei cavalieri? proviene da Leggilo.org.

