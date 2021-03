sandra-nilsson,-fidanzata-di-roberto-cavalli:-45-anni-di-differenza-e-una-bellezza-da-togliere-il-fiato

Sandra Nilsson è una delle modelle più belle d’Europa, ed è anche la compagna di Roberto Cavalli. Una storia molto particolare, lei è bellissima

Roberto Cavalli e Sandra Nilsson (Instagram)

Nel mondo dello spettacolo ci si trova spesso a commentare coppie molto particolari, che fanno parlare di sé già per la struttura che le compone. Persone molto diverse, oppure lontane negli interessi o, in buona parte dei casi, con una grande differenza d’età che le contraddistingue. Eppure, abbiamo imparato ormai da tempo che l’amore può andare ben oltre questo tipo di paletti, a volte socialmente imposti e che spesso rappresentano soltanto un modo per aumentare il chiacchiericcio mediatico. I sentimenti, insomma, non conoscono età.

Ne sa qualcosa Sandra Nilsson, che molto non conosceranno ma è l’attuale compagna dello stilista Roberto Cavalli, uno di quelli che negli anni ha esportato l’italianità in tutto il mondo. Come noto, Cavalli ha dato il nome alla sua casa di moda, una delle più conosciute in tutto il pianeta, assumendo cosi lo spessore di un personaggio assolutamente di grande rilievo non solo nel mondo della moda, ma anche in quello della cultura in generale. Perchè la moda è riconosciuta, ormai da molto, come una vera e propria arte. Forse, non a caso, il nonno di Roberto, Giuseppe Rossi, è stato un macchiaiolo, con opere esposte nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

Roberto Cavalli e la sua compagna Sandra

Ma torniamo a Sandra Nilsson che, come detto, è l’attuale compagna di Cavalli. I due sono separati da una differenza d’età estremamente considerevole (ben 45 anni), ma il loro amore sembra andare ben oltre questo.

I due, infatti, si mostrano spesso sui social felici e sorridenti insieme, esattamente come una coppia ormai consolidata. Tanti scatti insieme, messaggi amorosi, il tutto che lascia assolutamente intravedere una coppia molto unita, nonostante gli ostacoli del tempo.

Chi è Sandra Nilsson, la compagna di Cavalli

Ma chi è questa bellissima ragazza che accompagna Roberto nella sua vita? Sandra Nilsson è una modella svedese, che ha già da tempo catturato migliaia di persone con la sua bellezza. Basta pensare che nel 2006 si è aggiudicata il prestigioso titolo di “donna più bella di Svezia”.

Ma non solo, visto che la Nilsson è stata anche ex playmate di Playboy America, ed a soli 35 anni vanta già una carriera invidiabile nel mondo della moda. Insomma, bella e di grande successo, ed evidentemente dai connotati giusti per catturare un uomo di spessore come Roberto Cavalli.