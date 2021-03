Spread the love











AGGIORNATO – Via libera al Dl Sostegni in Cdm: restituito il 60% della perdita mensile media subita nel 2020 rispetto all’anno precedente. Nel caso della professione forense, scatterà per la gran parte degli interessati l’importo minimo di 1.000 euro. Il riferimento al fatturato sembra favorire le imprese (anche piccole) rispetto ai professionisti

