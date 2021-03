risotto-carbonara:-la-ricetta-dei-fratelli-costardi

Vercelli è la patria nazionale del riso, e i fratelli Costardi sono due chef stellati che nascendo fra le risaie hanno fatto del riso e dei risotti il loro signature dish. Nel menu ne hanno una decina, serviti al piatto o nelle iconiche lattine disegnate dal compianto Bob Noto, a sottolineare l’anima pop dei loro piatti. Dalla panissa vercellese più classica al risotto al pomodoro, la ricerca sul campo di Christian e Manuel li ha portati a creare dei nuovi classici della cucina italiana. Come il Risotto Carbonara.



Grande amante della pasta, Christian non ha voluto scimmiottare i classici spaghetti, bensì dar vita un risotto che avesse una propria identità ricreando la stessa sensazione gustativa di uno dei piatti più venerati in assoluto. Eresia? Se parliamo di spaghetti alla carbonara l’unica certezza e che la madre è Roma, ma il padre è ancora incerto e forse parla americano. Dalla ricetta “classica” abbiamo già visto passare le carbonare destrutturate, la pizza alla carbonara, la carbonara finger food, gyoza e noodles… il riso era un ingrediente che andava sperimentato.

La lezione che vale sempre per il risotto

Christian spiega la propria ricetta passo passo e dà un consiglio: aggiungere il sale e il pepe durante la tostatura permette di insaporire il riso sino all’interno del chicco. Questo è l’unico momento in cui si può condire il chicco di riso, prima di aggiungere i liquidi, perché successivamente il sapore resterà in superficie.

Risotto Carbonara: la ricetta

Ingredienti per 4 persone

Per il risotto



320 g di riso Carnaroli Costardi Bros



1 l di brodo vegetale a base di sedano, carota, cipolla



Sale di Cervia



Pepe, i Costardi prediligono quello aromatico di Sarawak



30 g di burro



15 g di grana padano

Per la salsa all’uovo



6 tuorli d’uovo pastorizzati



Sale di Cervia q.b



Pepe aromatico di Sarawak q.b.



Pepe nero di Sarawak q.b.

Per la crema di pecorino



200 g di pecorino romano



200 g di panna fresca



8 fette di gola artigianale, che è la parte bassa del guanciale, stagionata e affumicata.

Procedimento

Preparare il brodo vegetale, tostando leggermente le cipolle insieme alle carote pelate e al sedano mondato. Mettere il tutto in una pentola con acqua fredda e portare ad ebollizione, lasciar bollire per circa 30 minuti.



Preparare la crema di pecorino, grattugiando il pecorino e facendolo sciogliere a 60° nella panna da cucina, fino a ottenere una crema densa e liscia.

Preparare la crema d’uovo, separando il tuorlo dagli albumi. Mettere in una ciotola ed emulsionare aggiungendo pochissimo sale e pepe di Sarawak.

Tagliare la gola a fettine e farla seccare in microonde per circa 3 minuti .



Scaldare una pentola per risotto, aggiungere il riso e farlo tostare, salare e pepare. Quando il riso è ben caldo coprire con il brodo bollente, poi portare il risotto a cottura, 12 minuti circa se piace al dente, rabboccando poco alla volta.

Una volta giunti al perfetto punto di cottura, togliere dal fuoco, aggiungere il burro freddo di frigorifero e grana padano grattugiato, coprire, aspettare un minuto quindi scoprire e mantecare all’onda.



Come servirlo

In una fondina, in una tazza verticale o in una lattina Costardi (la regalano come souvenir di un pranzo al loro ristorante). Disporre sul fondo la salsa all’uovo e la gola croccante, riempire la lattina con il risotto, aggiungere la crema di pecorino, la salsa all’uovo e finire il tutto con la gola croccante ultimare il piatto con una macinata di pepe. Adesso per gustarvelo avete due possibilità: o mischiate tutto oppure prendete cucchiaiate andando in profondità per godere di tutti gli strati.

Testo a cura di Jacopo Giavara, Margo Schachter