regina-elisabetta,-in-arrivo-un-vero-terremoto:-trema-la-royal-family

Vero e proprio terremoto sta per abbattersi sulla Royal Family: la Regina Elisabetta torna a tremare per Harry e Meghan

La Regina Elisabetta non riesce a trovar pace ed il motivo dell’irrequietezza sono il nipote Harry e sua moglie Meghan Markle. A partire dall’intervista rilasciata negli Stati Uniti ad Oprah Winfrey, la coppia ha smosso le acque della Royal Family suscitando diverse reazioni dal nucleo familiare. Se il fratello William ha soltanto ammesso che la famiglia non è affatto razzista, la Regina Elisabetta è uscita ufficialmente con un comunicato di 61 parole.

Ad ogni modo, non è tutto. Dall’intervista con Oprah Winfrey andata in onda soltanto due settimane fa, sono state tagliate alcune parti. Stando a quanto riportato dal Sunday People, queste clip inedite potrebbero essere trasmesse da ITV, canale britannico.

Royal Family: il terremoto che sta per abbattersi sulla Regina Elisabetta

L’intervista ai duchi del Sussex è durata 85 minuti, ma Oprah Winfrey aveva svelato che sarebbe durata 3 ore e 20 minuti. Dov’è finita la restante parte? Secondo alcune indiscrezione, i pezzi tagliati potrebbero presto finire sugli schermi britannici, nonostante una parte sia già stata svelata a CBS This Morning.

Sembrerebbe che le parti tagliate riguardino gli assistenti reali: è per questo che sulla Royal Family potrebbe abbattersi un vero e proprio terremoto. Stando a quanto riportato, la TV britannica avrebbe sborsato 1,4 milioni di dollari per acquisire i diritti dell’intera intervista, pertanto vuole metterne in onda l’intera chiacchierata. Questo non fa dormire sonni tranquilli alla Regina Elisabetta che teme ulteriori ripercussioni sulla sua famiglia e l’intero Buckingham Palace.