nikon-z-6ii,-la-nuova-mirrorless-compatta-e-matura

Tornando al versante video, la fotocamera offre un output di UHD 4K e Full HD sia nei formati video a pieno formato FX che in quelli DX 1,5x. Il formato di ripresa HLG della fotocamera conserva maggiori dettagli, gamma dinamica e contrasto, senza necessità di elaborazione post-produzione. Molto buona la stabilizzazione, sono stati migliorati sia l’auto focus con rilevamento degli occhi che quello con il rilevamento di animali, il che si traduce in una perfetta messa a fuoco dei soggetti anche durante le riprese video. Queste funzionalità AF consentono anche una fotografia di livello superiore, grazie alla velocità e alla potenza migliorate della fotocamera: Nikon Z 6II supporta una velocità di scatto in sequenza di 14 fps2 e un numero massimo di scatti per sequenza pari a 200 in JPEG o 124 in RAW senza compressione a 12 bit.

