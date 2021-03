napoli,-schianto-in-scooter-a-napoli:-un-ferito-grave,-immagini-raccapriccianti

Un uomo è stato soccorso da polizia e sanitari del 118 in seguito a un grave incidente avvenuto poco dopo le 14 di domenica 21 marzo in via Domenico Padula a Napoli nel quartiere Pianura.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha coinvolto l’uomo che si trovava alla guida di uno scooter. Quest’ultimo ha riportato gravi ferite, soprattutto alla gamba destra con il piede seriamente compromesso.

Nel sinistro potrebbe essere stata coinvolta anche un’auto. Immagini raccapriccianti per i soccorritori e le persone presenti sul posto.

In attesa dei rilievi della sezione infortunistica stradale della polizia municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano, l’area è stata delimitata dai poliziotti del commissariato di Pianura. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli.

Nelle ultime settimane sono stati diversi gli incidenti gravi registrati in via Padula e, più o meno, alla stessa altezza di quello avvenuto oggi. Due le auto che, in circostanze diverse, si sono ribaltate per fortuna senza gravi conseguenze per chi era a bordo.

