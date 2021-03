memphis-4.0,-quarant’anni-dopo

Quarant’anni fa, quando nacque creando molto scompiglio nel mondo del design, nessuno avrebbe scommesso che il Gruppo Memphis avrebbe avuto successo. Tanto meno che sarebbe stato oggetto del revival che oggi si osserva tra i creativi di ogni disciplina, in tutto il mondo. Erano loro i primi a dirlo: «Siamo tutti certi che i mobili Memphis passeranno presto di moda», si leggeva nell’introduzione al catalogo della prima mostra milanese, nel settembre 1981.

Oggi non solo le idee del gruppo sembrano ancora più moderne e collezionabili (molti suoi modelli sono ancora in produzione), ma la sua influenza sul design contemporaneo è a 360°. Del resto, qualcuno lo aveva predetto: «Memphis è nocivo», tuonava nel 1982 il critico britannico di design e architettura Jonathan Glancey. «E aveva ragione», risponde oggi George Sowden, tra i membri fondatori del gruppo. «Memphis ha aperto molte porte all’approccio individualista postmoderno, dimostrato dalla libertà che i designer hanno oggi».

Un lavoro dello scultore australiano Sean Meilak. Foto di Peter Rosetzky.

Definito «lo stile del dissenso», Memphis ebbe vita breve: dopo appena sei anni, nel 1987, il collettivo capitanato da Ettore Sottsass – e formato tra gli altri da Martine Bedin, Michele De Lucchi, Nathalie Du Pasquier e Peter Shire – si sciolse improvvisamente. Ma la sua carica sovversiva ha lasciato il segno. Al Vitra Design Museum, fino al 23 gennaio 2022, la mostra Memphis: 40 Years of Kitsch and Elegance lo omaggia ripercorrendo una storia legata a quella degli anni ’80, al terremoto pop di Fiorucci, a un’idea di design che era uno schiaffo al buon gusto e al mantra modernista “form follows function”.

Quella bizzarra combinazione di laminato plastico, motivi astratti e forme totemiche annunciava che lo scopo del design era più ampio del semplice assicurarsi che tutti fossero seduti comodamente. I mobili non dovevano più limitarsi a essere funzionali. Potevano provocare, divertire, sedurre. E soprattutto potevano comunicare. È questa la caratteristica saliente che rende il progetto di Sottsass e compagni così vicino al linguaggio di molti creativi di oggi. Persino il millennial pink, che ha fatto la sua comparsa nel 2012 diventando nel tempo uno statement (complici Wes Anderson e India Mahdavi), può essere fatto risalire a Memphis.

Seduta “Ebba” degli studi thailandesi KAOI e Thinkk. Foto courtesy KAOI.

«È un grande movimento da tenere a mente quando il design si fa troppo serio, e invece dovremmo infrangere le regole, sperimentare e divertirci», dice Diego Faivre, designer francese di casa a Eindhoven che con il progetto Minute Manufacturing ravviva gli oggetti «noiosi e dimenticati» del nostro quotidiano. Sedie, vasi, fermaporta, comuni ciabatte elettriche e molto altro vengono rivestiti di una speciale argilla colorata – che lui chiama “Diego Dough” – e decorati spesso con piccoli segni che ricordano la stampa Bacterio, disegnata da Sottsass nel 1978 e diventata presto un marchio di fabbrica di Memphis. Ed è sempre Bacterio che ha ispirato il disegno della struttura di Ebba, sdraio modulare nata dalla collaborazione tra gli studi tailandesi Kaoi e Thinkk. «Siamo sempre stati attratti da Memphis. Le sue grafiche sono sinonimo di energia, creatività e felicità», raccontano.

I fan del gruppo e della sua estetica sono molti: Adam Nathaniel Furman, Jaime Hayon, Masquespacio, Elena Salmistraro, Bethan Laura Wood («Memphis ha giocato con la forma degli oggetti, associandola a nuove tecnologie»), per citare quelli già noti sulla ribalta internazionale. In realtà sono molti di più. «Amo il modo in cui si sono appropriati di riferimenti storici, di forme geometriche e architettoniche, mescolandoli insieme per creare mobili audaci e fantasiosi», dichiara l’artista australiano Sean Meilak. La sua recente mostra di sculture, ospitata dalla Niagara Galleries di Melbourne e intitolata Made for Melodrama, è un pastiche puro postmodern in cui confluiscono anche la Pop Art, il cinema di Pedro Almodóvar e la computer grafica degli anni ’80 e ’90. Il tutto in tinte sature, da cartone animato.

«Per Sottsass i colori erano parte integrante del progetto», racconta Elena Cutolo, architetto e designer che ha lavorato al suo fianco dal 2002 al 2007. «Aveva una predilezione per il verde, ma in generale gli piacevano tutti; passava dalle tonalità più forti a quelle pallide delle feste dei bambini. La sua lezione? Mi ha insegnato a tradurre le emozioni in uno schizzo, realizzando oggetti che si spera possano far compagnia a chi li porta a casa con sé». Sottsass ironizzava: «Memphis è come una droga molto forte. Non puoi prenderne troppa». Chissà cosa direbbe oggi vedendo i lavori di Camille Walala, i cui disegni psichedelici animano facciate di edifici, spazi pubblici, interni di hotel, in un labirinto di colori sgargianti e pattern tribali. O quelli di Yinka Ilori, Lakwena Maciver e Morag Myerscough. “More is more”, al quadrato. Viene in mente la frase che Karl Lagerfeld, collezionista insaziabile, disse a una mostra del gruppo: «Prenderò uno di tutto». E lo fece davvero.

