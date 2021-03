maurizio-costanzo-a-tommaso-zorzi-senza-mezzi-termini-“tu-sei-un-…”

Spread the love











Finita da poche settimane la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, il vincitore ovvero Tommaso Zorzi sembra stia vivendo un periodo davvero molto fortunato. Per lui si sono aperte tante porte e soltanto a pochi giorni dall’uscita dalla casa più spiata d’Italia, è stata ufficializzata la sua partecipazione all’Isola dei famosi come opinionista, al fianco di Iva Zanicchi. Insomma, un grande successo per il noto influencer che ha un grande seguito anche sui social, già da prima che entrasse all’interno della casa. Per Tommaso però, non finisce qui, visto che il giovane si accinge ad iniziare una nuova avventura sul piccolo schermo, ma della quale al momento non si sa praticamente nulla. Di questo e tanto altro, ne ha parlato lo stesso Tommaso ospite da Maurizio Costanzo, a Radio 105. Ma cosa ha dichiarato il noto influencer?

Tommaso Zorzi ospite da Maurizio Costanzo a Radio 105

Il vincitore di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, è stato ospite in questi giorni a Radio 105, intervistato proprio da Maurizio Costanzo. Quest’ultimo avrebbe parlato con l’influencer per qualche minuto e sarebbe rimasto parecchio scioccato, dalla quantità di messaggi arrivati durante questa intervista radiofonica. “Sono anni che faccio questo mestiere e tutti questi messaggi insieme per un ospite non li ho mai avuti!(…)Sono stupito” aggiungendo poi successivamente “É un fenomeno mediatico“. Queste le parole del giornalista, che come sappiamo, ha una grande carriera alle spalle e che di certo ne ha viste di tutti i colori. Eppure Costanzo pare fosse particolarmente stupito da quanto accaduto, durante la diretta con Zorzi.

Maurizio stupito dai tanti messaggi arrivati in radio

Visto il grande successo ottenuto, il marito di Maria De Filippi ad un certo punto avrebbe chiesto al giovane influencer milanese, di tornare la prossima settimana. “Tommaso, posso chiederti una cortesia? Diamoci un appuntamento anche per la settimana prossima“. Questo l’invito di Maurizio Costanzo a Tommaso, che ovviamente ha accettato con grande piacere.

Tommaso racconta la sua esperienza al Gf e parla di alcuni coinquilini

Ovviamente, durante l’intervista il vincitore del reality ha parlato della sua esperienza all’interno della casa, svelando qualche curiosità. Ha parlato nello specifico di Dayane Mello, dicendo di lei che è molto bella e che ha “una sensualità quasi animalesca, una pantera..” Poi ha parlato anche di Stefania Orlando, raccontando di essere rimasti in contatto anche dopo la fine del reality e di essersi tanto affezionato a lui. L’appuntamento adesso è fissato per la prossima settimana, quando Tommaso sarà di nuovo ospite di Tommaso.

