lutti,-scritte-nel-cielo-e-denunce-per-molestie:-come-siamo-arrivati-alla-justice-league-di-zack-snyder

Questa è l’incredibile storia vera dell’ultimo Zack Snyder’s Justice League, dall’inizio, di come è successo che la Warner sia dovuta tornare sui suoi passi e noi vedere due volte praticamente lo stesso film nel giro di tre anni

In questi ultimi 25 anni ne abbiamo viste di cose tra rifacimenti, franchise e ritorni, inclusi registi che rifanno se stessi – come Michael Haneke che gira due volte Funny Games, uno in patria e uno 30 anni dopo in America –, remake scena per scena (come Psycho di Gus Van Sant) e personaggi che subiscono un reboot a poca distanza dall’ultima apparizione sulle scene (come i tre Peter Parker degli anni 2000). Abbiamo assistito anche a filmmaker di fama licenziati prima di finire il lavoro, sostituiti con qualcuno di più conforme alle idee della proprietà. In realtà, capita da sempre, almeno da Via col vento a Solo: A Star Wars Story. Ma mai era accaduto che un professionista, dopo essere stato allontanato da un progetto lasciato a metà e affidato un altro, modificato e già distribuito in sala, fosse poi richiamato tre anni dopo a riprendere le redini di quella versione che gli era costata l’allontanamento. Invece è quello che è successo con Justice League. Ideato, scritto e girato per la maggior parte da Zack Snyder, poi levato dalle sue mani e dato a Joss Whedon perché lo alleggerisse e accorciasse; uscito in sala senza successo e a gran voce, viene poi riaffidato a Snyder per mostrare qual era l’idea originaria.

Una cosa sia chiara prima di iniziare a capire come sia potuto capitare: la storia è pesantemente influenzata dalla macchina del marketing. Gli studios non vogliono ammettere le pratiche antipatiche che hanno messo in campo. E di mezzo c’è anche un lutto molto duro subito da Snyder, che ha contribuito alla fine del lavoro su Justice League. Insomma, è un combinato di spinte e ragioni che ha creato la tempesta perfetta. Tempesta su cui poi si è abbattuto il tornado di internet. La fine della storia è che adesso Justice League è in anteprima su Now e Sky On Demand, per andare poi in onda il 20 marzo alle 21.15 su SkyCinema. In seguito (data da destinarsi) sarà disponibile al noleggio su tutte le piattaforme.

La versione ufficiale dei fatti vuole che a un certo punto, a seguito del suicidio della figlia Autumn (a cui il film è dedicato), Zack Snyder e la moglie, che produce, si siano allontanati volontariamente dal progetto, lasciandolo a metà, quasi tutto girato ma da montare e postprodurre. Sempre la versione ufficiale vuole che sia stato Snyder a scegliere Joss Whedon per completare il lavoro. In realtà, chi ha seguito la storia da vicino all’epoca la ricorda diversamente. Snyder veniva dall’insuccesso di Batman vs Superman (600 milioni incassati a fronte di quasi 500 spesi, mentre Avengers faceva due miliardi), dalle critiche e dai problemi di sceneggiatura. Justice League doveva essere l’apoteosi della sua gestione degli eroi DC, ma allo studio sembrava esattamente come Batman vs Superman e cominciavano a spaventarsi. Mentre la concorrenza faceva ridere e divertire, i film di Snyder erano cupi e terribili.

Succede quel che succede sempre nei casi in cui gli studios perdono fiducia: ti mettono i cani da guardia sul set. Due persone fisse che si danno il cambio per essere sempre presenti mentre Snyder gira e per “dare suggerimenti”. I suggerimenti sono “più umorismo”, “meno colori scuri”, “ci vuole più sentimento”. Glieli ha messi alle calcagna Kevin Tsujihara, Ceo della Warner che in seguito perderà il suo lavoro denunciato per molestie da un’attrice poco nota. Soprattuto, volevano una storia d’amore e Snyder l’aveva anche immaginata (Bruce Wayne si innamora di Lois Lane e questo lo spinge a non resuscitare Superman). Volevano tutto quello che non era previsto. La prima proiezione del film “in lavorazione” fatta per una platea di funzionari Warner va inevitabilmente male. Anzi, malissimo. Non solo non è come lo desideravano (cioè come un film Marvel), ma è ben più lungo di due ore, che era la durata massima che gli era stata data. Snyder, invece, aveva materiale per quattro ore e già l’aveva sforbiciato parecchio.

È in questa situazione, all’interno di questo braccio di ferro, con i cani da guardia alle calcagna, uno studio che non crede più in te e fa di tutto per modificare il tuo film, che la morte della figlia spinge Snyder a mollare il progetto “volontariamente”. A oggi le persone della Warner che sono state coinvolte attivamente sostengono che la successiva versione, quella che abbiamo visto nel 2017, modificata, rigirata e rimontata da Joss Whedon per essere esattamente quel che volevano, fosse sembrata a tutti orrenda. Di nuovo, chi ha seguito la storia allora non la ricorda così, la questione. Whedon aveva girato i primi due Avengers, aveva fissato un termine di paragone altissimo con la leggerezza e l’intrattenimento di quei titoli e la Warner gli aveva chiesto lo stesso, ma senza rigirare tutto, solo aggiungendo qualcosina, lavorando di montaggio e tagliando tantissimo. Ora viene disconosciuto, anche in seguito a diverse accuse per maltrattamenti sul set di attori e attrici vecchi e nuovi, piccoli e grandi, che lo hanno reso “persona non grata”.

Dopo circa due anni di lutto in cui cerca di rimettere insieme i cocci di una famiglia devastata, Zack Snyder torna a lavorare e prepara Army of the Dead, un film più spensierato e divertente. Intanto, in quei 730 giorni le polemiche su Justice League non si fermano. All’uscita in molti, contrariati dal risultato, chiedono a gran voce la versione originale di Snyder. Niente di nuovo anche qui: quando i film vanno male c’è sempre l’attacco. Ma la novità è che, invece che scemare, la polemica aumenta nel tempo, addirittura all’ultimo Comic-Con qualcuno affitta un aereo che voli su San Diego con la scritta “Distribuite lo Snyder Cut”. La gente si è organizzata, fa pressione, raccoglie informazioni e protesta con forza sempre maggiore. Il movimento non scema, l’interesse anzi cresce.

Nel 2019 anche gli attori (principalmente Gal Gadot e Ben Affleck) si uniscono alla protesta. È a quel punto che il nuovo management della Warner vede il denaro. Stanno lanciando HBO Max, la loro piattaforma di streaming e non sarebbe male, pensano, metterlo lì. Visto che lo chiedono, perché no? L’idea è subdola, la Warner vuole mettere online la versione che hanno già, quella provvisoria mostrata a loro da Snyder. Lui va su tutte le furie. Vorrebbe dire mettere online qualcosa che non funziona ancora bene per dare ragione alla decisione di sostituirlo. Si mette di traverso e pretende tempo e denaro per chiuderlo come si deve, altrimenti non se ne fa niente. Settanta milioni è il costo dell’operazione e di questi soldi Snyder non vuole nemmeno un centesimo per sé. Lui lo fa gratis.

Ora, non solo quella che si vede è esattamente la versione che aveva in mente (e non sorprenderà nessuno scoprire che adesso sì che il film fila e ha senso), ma è anche in 4:3 (cioè non il solito formato orizzontale, ma quello quadrato del cinema classico) e dura quattro ore. Una versione senza compromessi che si beve come una raccolta di albi a fumetti. I ricavi andranno tutti in beneficenza per combattere il suicidio, ma intanto la Warner accumula abbonati ad HBO Max e può vendere il tutto come uno dei più grandi “ritorni” del cinema hollywoodiano.