love-(ft.-marriage-and-divorce),-dal-21-marzo-su-netflix

Love (ft. Marriage and Divorce) su Netflix quando esce? Il 21 marzo 2021

Quando debutta Love (ft Marriage and Divorce) su Netflix? È fissato per domenica 21 marzo 2021 l’esordio mondiale della serie tv sudcoreana creata da Lim Phoebe e diretta da Yoo Jung-joon e Lee Seung-hoon.

Dopo essere stata presentata in anteprima su Tv Chosun lo scorso 23 gennaio 2021, la serie fa il suo esordio anche su Netflix, contribuendo così ad espandere lo spazio dedicato alle produzioni coreane, o K-drama, dello streamer. Basta pensare al successo di serie tv come Love Alarm, disponibile dal 13 marzo con la seconda stagione, o di altri titoli come Kingdom e It’s Okay Not be Okay. Continua a leggere l’articolo per scoprire di cosa parla la nuova Love (ft Marriage and Divorce) su Netflix.

Love (ft. Marriage and Divorce) trama e anticipazioni

Una Scena Del Trailer Di Love (Ft. Marriage And Divorce). Credits: Netflix

Torniamo a parlare di amore attraverso il racconto di tre coppie sposate ma di età diversa. Al centro seguiamo la storia di tre donne di successo di una nota trasmissione radiofonica che rischiano all’improvviso di mandare in fumo i propri matrimoni. Tra colpi di scena e divertenti imprevisti, riusciranno le protagoniste di Love (ft. Marriage and Divorce) a tenersi i propri mariti?

Love (ft. Marriage and Divorce) episodi, quanti sono

Da quanti episodi è formata la serie sudcoreana creata da Lim Phoebe, Yu Jun e Lee Seung-hoon? In tutto sono 16 gli episodi che compongono la prima stagione del drama coreano.

Love (ft. Marriage and Divorce) cast, attori e personaggi

Chi troviamo nel cast principale di Love (ft. Marriage and Divorce)? La prima coppia è formata dall’attore coreano Lee Tae-gon nel ruolo di Shin Yu-shin, uno psichiatra, e da Park Joo-mi nei panni di sua moglie Sa Pi-young, produttrice del programma radiofonico.

Accanto a loro Sung Hoon è l’avvocato Pan Sa-hyeon, mentre Lee Ga-ryeong è sua moglie Boo Hye-ryung, anche lei conduttrice del programma radiofonico. L’ultima coppia è poi formata da Jeon Soo-kyeong nei panni di Lee Si-eun, l’autrice del programma radio e da Jeon No-min nei panni di suo marito Park Hae-ryun, professore del Dipartimento di Teatro.

Fa parte del cast principale anche l’attrice sudcoreana Lee Min-young, qui nei panni di Song Won, una traduttrice cinese e amante di Sa-hyeon.

Love (ft. Marriage and Divorce) streaming, dove guardarla

Come faccio a guardare in streaming gli episodi di Love (ft. Marriage and Divorce)? A partire da domenica 21 marzo 2021 la serie tv coreana è disponibile in streaming su Netflix in tutti i territori raggiunti dal servizio. Ricordiamo che oggi Netflix è disponibile in più di 190 Paesi in tutto il mondo.