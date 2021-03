la-notte-ti-fa-bella:-gli-alleati-beauty-del-(buon)-riposo

Secondo una recente ricerca di Abiby, il 55,32% delle persone ha riscontrato una ridotta qualità del riposo, a causa della pandemia. Il che non stupisce, visto lo stress della vita quotidiana, le tante ore passate di fronte a uno schermo, l’isolamento e le nuove routine dettate dall’emergenza sanitaria. Il ciclo sonno-veglia non ci capisce più niente, e impedisce a corpo e mente di ricaricarsi correttamente durante la notte.

In occasione della Giornata del sonno, che si celebra oggi a livello mondiale, abbiamo deciso di farvi dormire bene. Con federe e mascherine in seta e creme altamente performanti per una perfetta night routine. Perché la pelle passa naturalmente alla



modalità di riposo notturno per rinnovarsi, rigenerarsi e riequilibrarsi. E quando la temperatura della pelle aumenta, questa diventa più sottile e più permeabile, quindi ricettiva ai trattamenti. «Mi piace consigliare un rituale che parte da un’azione fondamentale quotidiana per tutte le donne, ovvero struccarsi. Pulire la pelle è fondamentale per permettere ai prodotti della skincare routine di poter funzionare al 100% e prevenire la formazione di impurità. Fatto questo, consiglio di lavare i capelli con prodotti senza particolari agenti chimici e utilizzare una maschera o un olio, meglio se di argan, come impacco dopo averli tamponati con l’asciugamano. Lasciando in posa il prodotto, consiglio di accendere una candela dalla profumazione rilassante mentre si fa un bagno caldo, e di andare successivamente a letto. Ho creato il kit ideale, Pillow case, eye mask e scrunchie in seta, 100% made in Italy. Questo permette ai prodotti utilizzati precedentemente di essere completamente assorbiti dal corpo e ai capelli di non aggrovigliarsi», ci spiega Francesca Cavicchi, founder di Francine Haircare. I suoi prodotti, nati durante il lockdown e popolarissimi tra le Instagram addicted, sfruttano i benefici della serina – una proteina fisiologica che fornisce energia per lo sviluppo cellulare, idratando e illuminando la pelle in profondità – e della sericina – una proteina particolarmente affine alla cheratina del capello dalla capacità di fissare l’acqua, scacciare l’umidità e previene la formazione di imperfezioni. I donts’del sonno? «Mai andare a dormire con i capelli umidi, per evitare di risvegliare i dolori della cervicale e di far spezzare i capelli. Anche lacche e gel non sono amici, non permettono al fusto capillare di respirare», continua Francesca.

Anche Emma The Sleep Company, sfata tre miti. Un riposo sano non dipende dalla quantità di ore di sonno profondo. Parliamo di quello a onde lente, la fase notturna più rigenerante associata a funzioni vitali come il rafforzamento del sistema immunitario. Importante per il riposo è anche il sonno più leggero, chiamato N2, che contribuisce all’elaborazione e al consolidamento della memoria, e la fase REM, che agisce sulla salute mentale e scaccia le sostanze chimiche che scatenano ansia e stress. I sogni non sono solo buffi racconti. Le esperienze notturne narrative, che avvengono nella fase REM, hanno la capacità di aumentare l’attività delle strutture cerebrali legate alle emozioni e alla memoria, in particolare l’amigdala e l’ippocampo, così le emozioni possono essere “lavorate” in uno stato privo di stress. In questo modo, il sonno REM consente di riacquisire un maggiore controllo sulle esperienze e di guarire le “ferite emotive”. Rigirarsi nel letto non significa dormire poco e male. Muoversi durante la notte non implica necessariamente vivere un sonno disturbato. La frequenza e la durata dei cambi di posizione possono variare a seconda dei soggetti e delle fasi di sonno, con una media di 5-16 movimenti l’ora. Se i cosiddetti micro risvegli non interrompono il sonno, non è necessario preoccuparsi.

Per chi vuole vivere un’esperienza sensoriale a 360°, insieme a una meditazione guidata per imparare a cullarsi in un sonno di bellezza e godere di tutti i benefici rasserenanti della lavanda e dell’olio essenziale di neroli, l’appuntamento è con e da Lush, in store oppure sul sito online. Mentre, nella gallery, 15 prodotti che si prenderanno cura della vostra bellezza notturna, oltre a farvi dormire profondamente.