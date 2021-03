isola-dei-famosi,-luxuria-al-veleno-contro-elisa-isoardi:-“sto-solo-aspettando-che-…”

Spread the love











L’Isola dei famosi è iniziata e, tra i personaggi che più incuriosiscono di più, c’è certamente Elisa Isoardi. Tanta è l’attenzione su di lei e dalle prime giornate si sta rivelando capace, testarda e intraprendete e, a detta di molti, è lei la vera leader.

Ilary Blasi, alla conduzione per la prima volta de L’Isola dei famosi dopo che per alcuni anni ha condotto Il grande fratello, piace, anche se ha già fatto un paio di gaffe. Tra le due gaffe una è stata parlare dell’Isola confondendosi con la casa del grande fratello. Pronti quelli di Striscia a portarle il primo Tapiro già dopo la prima puntata.

Vladimir Luxuria battuta al veleno contro Elisa Isoardi

Sabato pomeriggio va in onda, su Rai Tre la trasmissione seguitissima condotta da Massimo Bernardini, Tv Talk dove si chiacchera e si critica, sia in senso positivo che negativo le trasmissioni e i conduttori che sono andati in onda durante la settimana.

Vari sono gli opinionisti di Tv talk alcuni in studio altri in collegamento.

Ieri, sabato 20 marzo c’era, tra gli altri, Vladimir Luxuria che ha commentato l’Isola dei famosi e, soprattutto una dei naufraghi, Elisa Isoardi e ha detto così: “È sicuramente il personaggio più noto di questa edizione, e tutti stiamo aspettando che quando avrà fame si lascerà andare a delle confidenze sui suoi ex partner”.

Chiaramente Vladimir alludeva a Matteo Salvini e alla storia, durata cinque anni, che i due anno avuto.

Sempre Vladimir Luxuria su Drusilla Gucci ha detto: “Sembra una coattona … Dovrebbe essere raffinata ma sembra proprio una coattona, lei ed il Visconte sono la versione parodistica della nobiltà”.

Vladimir Luxuria parla anche di Daniela Martani e svela un particolare

Poi Vladimir Luxuria ha parlato anche di un’altra naufraga che ha fatto molto discutere, Daniela Martani.

In tanti hanno storto il naso alla notizia che la Martani partecipasse ad un programma così di risalto in un periodo come questo afflitto dal covid, visto che è sempre stata una negazionista e una no vax.

A questo proposito, Vladimir Luxuria ha detto svelando un particolare: “L’ho incontrata poco tempo che partisse e voleva farsi una foto con me senza mascherina perché non credeva al Covid. Ma per fare l’Isola il tampone se l’è fatto, per guadagnare qualcosa si è ricreduta.”

Poi è intervenuto un altro opinionista, Riccardo Bocca che ha bocciato tutti i reality e ha detto: “Se questi sono i raffinati siamo rovinati. È un’esasperazione dei caratteri in chiave macchiettistica.”

