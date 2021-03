Home » Tv » Isola dei famosi: Akash non voleva partecipare

Recentemente “Biccy.it” ha trovato una diretta Instagram di Akah di circa un anno fa, in cui il modello racconta a Stefano Guindani di non voler fare l’Isola dei Famosi perché “troppo trash”. Kumar ai tempi non si è risparmiato e ha duramente criticato il reality di sopravvivenza!

Tra i personaggi più chiacchierati di questa edizione dell’Isola dei Famosi c’è sicuramente Akash Kumar. Il modello sta facendo discutere sia per i suoi modi di fare molto schietti e diretti sia per la questione dei nomi utilizzati nei programmi a cui ha preso parte in passato.

Come se non bastasse “Biccy.it” recentemente ha riportato alla luce una diretta su Instagram di circa una anno fa dove Akash critica duramente l’Isola dei Famosi.

Akash attacca l’Isola dei Famosi

Akash Kumar oltre ad essere un modello affermato ha anche partecipato a numerosi programmi televisivi, ma a nessun reality. L’esperienza all’Isola dei Famosi di quest’anno è infatti il primo reality di Akash, che a quanto pare in passato non ha speso belle parole per la trasmissione.

Il noto portale di gossip “Biccy.it” recentemente ha ritrovato una diretta dell’anno scorso, in cui il modello insieme a Stefano Guindiani ha duramente criticato il reality di sopravvivenza:

“Mi hanno offerto la possibilità di fare L’Isola dei Famosi, ma non voglio buttarmi più in quella vetrina lì perché è tutto trash. Chi fa più trash va più avanti. Quando mi hanno detto de L’Isola, ho detto di no”.

Kumar appena un anno fa a quanto pare, era del tutto contrario a partecipare all’Isola dei famosi, il modello infatti aveva sottolineato:

“Vorrei fare altro nella mia vita, non vorrei buttarmi in quel trash. Tanto loro cercano quel caso di gossip che non esiste e non fa per me”.

Sembra però che da quella diretta Instagram siano cambiate molte cose, anche perché attualmente, il modello è tra i naufraghi del reality di sopravvivenza.