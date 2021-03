L’insalata di gamberi, asparagi e fagiolini è un piatto unico che riempirà la vostra tavola di colori primaverili e freschi, facendovi tuttavia rimanere leggeri, ma anche pienamente soddisfatti.

Le verdure al vapore, i gamberi grigliati e la vinaigrette aromatica creano un equilibrio di sapori davvero riuscito, mentre i fiori (eduli, cioè derivati da coltivazioni pensate per l’alimentazione, e quindi privi di sostanze chimiche) rendono il piatto bellissimo, anche se non aggiungono particolare sapore. Ultimamente, in primavera, i fiori eduli si trovano anche al supermercato, ma se non ne avete a disposizione potreste provare a sostituirli con qualche pezzetto di fragola matura, che renderà il composto ancora più originale.

Anche l’aceto di lamponi, che non è semplice da reperire, può essere sostituito dall’aceto di mele, ma provate a cercarlo, magari online: la vostra insalata ne guadagnerà in dolcezza e in originalità.

Questa insalata è davvero veloce da preparare, e, se viene messa nei barattoli di vetro con coperchio ermetico, diventa un pasto per l’ufficio o un perfetto pranzo al sacco light. In questo caso però portate la vinaigrette in una bottiglietta a parte.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 15 minuti



Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

Per l’insalata:

100 g Asparagi verdi

150 g Asparagi bianchi

150 g Fagiolini

16 Gamberi gamberoni o code di mazzancolle

Per la vinaigrette:

3 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaio Aceto di lamponi

1 cucchiaino Limone scorza grattugiata

1/2 cucchiaino Sale Fino

q.b. Pepe Nero macinato al momento

q.b. Erba Cipollina

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di gamberi, asparagi e fagiolini, iniziate dalle verdure: pulite i fagiolini, pelate gli asparagi e tagliateli a pezzi di 5-6 cm.

Cuocete tutto a vapore per circa 10 minuti: devono rimanere croccanti.



Pulite i gamberi dal carapace con una forbice praticando una leggera incisione anche della polpa in modo da rimuovere facilmente l’intestino.

Scaldate una piastra in ghisa e cuoceteli da entrambi i lati.

Emulsionate in una ciotola gli ingredienti per la vinaigrette.



Lavate delicatamente i fiori e tamponateli delicatamente con la carta da cucina.



Unite gli asparagi, i fagiolini ed i gamberi in due ciotole, versatevi sopra la vinaigrette e decorate con i fiori eduli e dell’erba cipollina, quindi servite.