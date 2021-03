giornata-del-profumo:-25-fragranze-per-celebrarla

Il giorno che vede l’inizio della primavera coincide con quello dedicato all’universo che più si ispira alla natura: è infatti dal 2017 che l’Accademia del Profumo festeggia il 21 marzo tutto ciò che ruota intorno al gesto più glamour e al tempo stesso misterioso che ci sia. Per permettere a pubblico, appassionati e addetti ai lavori di saperne di più, quindi, gli è stato dedicato un fitto calendario di eventi e iniziative, quest’anno rigorosamente in versione digitale. Il momento perfetto per celebrare l’universo dell’olfatto coinvolgendo anche gli altri sensi: grazie alla challenge #faisuonareiltuoprofumo, infatti, le note della fragranza del cuore saranno associate a quelle della propria canzone preferita.

«Profumarsi è un gesto emozionante » racconta Ambra Martone, presidentessa di Accademia del Profumo «che ci permette di stare bene, di esaltare la nostra personalità, di comunicare il nostro umore del momento e anche di viaggiare con l’immaginazione. È un gesto che spesso facciamo automaticamente, senza neanche accorgercene, nei nostri rituali quotidiani. In questa giornata vogliamo invitare tutti a fare questo gesto prestandogli attenzione e a notare anche tutti gli straordinari profumi che ci circondano e ci accompagnano in ogni cosa che facciamo. Mi piace dire che la vita è il più grande naso creatore: se ci facciamo caso, ci accorgiamo che tutto ciò che è vivo emana un suo profumo. La ricorrenza del 21 marzo, insieme a tutta la settimana precedente, sarà l’occasione per incontrare le tante persone che ci seguono in una zona speciale, nella quale ciascuno potrà condividere i profumi della propria di vita».

L’occasione è perfetta per anche per vedere il documentario (disponibile su AppleTv e Amazon Prime) dedicato a François Demachy, naso geniale della maison Dior. Un viaggio alla scoperta di uno dei creatori più importanti e innovativi, che svela un’arte, quella del naso, che in pochi, tra i non addetti ai lavori, conoscono.

Non resta che sfogliare la gallery in apertura per scoprire i profumi più interessanti del momento.