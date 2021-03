Fiordaliso dopo i lutti e la malattia: è pronta a tornare | Come sta

Il Coronavirus sta rendendo la vita difficile a tutti: anche a Fiordaliso che è pronta però a ripartire per nuove entusiasmanti sfide.

fiordaliso (web source)

Fiordaliso non sta attraversando un periodo facile. Come tutti infatti soffre le restrizioni imposte dall’espandersi del contagio da Coronavirus e soprattutto la lontananza dai propri cari. Inoltre, per lei c’è stato lo scorso mese anche un grave lutto.

Insomma, il 2021 non è partito al meglio ed ora si spera che con la vaccinazione in atto, qualcosa possa cambiare (in meglio) e soprattutto portare maggiore serenità. Andiamo a scoprire quindi la cantante in quale avventura vuole cimentarsi una volta concluso l’incubo della pandemia in tutto il mondo.

Il grave lutto e la sofferenza della cantante

“Lei si è ammalata nei primi giorni di marzo, io l’ho accudita per 5 giorni, poi è stata ricoverata in ospedale. Se ne è andata poco dopo la metà di aprile. Per me è stata una perdita profonda ed immensa”: così la cantante un anno fa parlando del contagio della madre e del lutto che ha subito. Una vera e propria mazzata che le ha cambiato la vita e le ha fatto rendere subito conto di come fosse grave la situazione nella penisola.

Non è però finita qui perché la stessa Fiordaliso ha dovuto fare a meno anche del proprio cane, Cleo, deceduto poco più di un mese fa, con tanto di messaggio su Instagram di addio: “Sei volata via…il mio cuore si è spezzato ancora una volta”. Insomma, un nuovo riferimento anche alla madre scomparsa.

Ed è proprio in questi giorni che la stessa donna sembra potersi riprendersi da queste due grandi batoste, con la proposta di nuove sfide proprio dietro l’angolo.

La nuova avventura alla portata di Fiordaliso

La sempre giovane Fiordaliso utilizza i social per sdrammatizzare e attraverso il proprio profilo Instagram cerca di far sorridere i propri follower. Parte infatti riferendosi alla pandemia e ad una sua ‘partecipazione’ ai Mondiali di bici.

Uno scatto in cui viene ripresa stanca dopo un duro allenamento in bici. Che possa essere l’avvio di una nuova ed entusiasmante carriera? Potremo scoprirlo solo con il tempo con la cantante a cui piace scherzare e soprattutto ad aprirsi sempre ad avventure stimolanti. Con la speranza che la pandemia ci abbandoni molto presto.