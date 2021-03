Da Chagall a De Wan

Spread the love











Grande attesa per gli eventi curati dal prof. Pasquale Lettieri per la Settimana della cultura (15/20 marzo), che giunge alla sua quinta edizione, organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, la storica istituzione di alta formazione artistica diretta da Maria Daniela Maisano.

Percorsi di storia della moda e Percorsi di storia dell’arte, i due cicli di seminari che si terranno il 18 e 19 marzo nell’aula virtuale, predisposta per accogliere il folto pubblico di studenti, addetti ai lavori e appassionati, che si sono prenotati un posto, per assistere agli importanti workshop di ricerca e sperimentazione artistica.

Il ciclo di eventi, programmati per la Settimana della cultura dal prof. Lettieri, rientra in un più vasto progetto organizzativo regionale denominato “Laboratorio dello Stretto”.

“E’ il territorio, -sottolinea il direttore artistico Francesco Scialò-, la base, della civiltà e dello stile, che porta al sogno della città, dell’agorà, del teatro, dello spettacolo, tra attori e coro, con la possibilità di scambiarsi le parti, stando attenti all’economia, alle spese, ma continuando a cercare le stelle, perché senza di esse non ha senso stare sulla terra”.

Al centro dei percorsi accademici, dunque, non un’altra analisi sullo stato dell’arte, ma una metanalisi in corsivo del linguaggio artistico, che si differenzia da ogni approccio critico precedente.

È’ una ricerca sulla natura dell’arte, psicologia, filosofia e trasmutazione dei materiali. Una traiettoria che non può avere compimento, ma che diviene un viaggio affascinante nel mondo della creatività artistica, tra le opere e gli autori più significativi dello scenario contemporaneo.

“Il concetto di laboratorio – evidenzia Maria Daniela Maisano – è l’oggi nella sua pienezza, nella sua assolutezza, con leggerezza e pesantezza insieme, roba da labirinto impazzito, da rizoma permanente, nell’esasperazione pubblicitaria che si specchia nelle videocamere infinite, in specchi da tutte le parti, microspie, in uno sconvolgente spettacolo, in cui siamo in scena e spettatori nello stesso tempo e per esserne fuori, bisogna inventarsi una caverna antropologica, isolarsi dal mondo, non partecipare ai suoi riti, cosa difficilissima.

D’altra parte, il laboratorio, oltre ad essere una condizione sociale, è una forza vitale, perché ibridando, facendo dello scambio una realtà più che simbolica, regge lo spirito dell’arte, che è alienazione, ma anche uscita dal destino segnato, dall’immobilità sociale”.



Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Direttore Maria Daniela Maisano

Settimana della cultura 15-20 marzo 2021

POR – Laboratorio dello Stretto

Cattedre di Storia dell’arte e Storia della moda

Ch.mo prof. Pasquale Lettieri

Giovedì 18 marzo

Percorsi di storia della moda

Mauro Adami

Ore 14.00

“Global Stylist”

di Mauro Adami

Fashion designer, Domo Adami

Roberto De Wan

Ore 15.00

“Omaggio a Marc Chagall”

di Roberto De Wan

Fashion designer, pittore

Milano

Con la partecipazione straordinaria di Isabelle De Botton

Galerie Casa d’Amor, Saint Paul de Vence

Isabelle De Botton

Sarà esposta un’opera inedita di Marc Chagall

Letizia Bonelli

Modera Letizia Bonelli, direttore de La Critica

Mario Boselli

Ore 17.00

“Milano capitale della moda italiana”

di Mario Boselli

Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda

Milano

interviene Deborah Correnti, fashion designer

Deborah Correnti

Modera Ivan Damiano Rota, giornalista, Dagospia

Ivan Damiano Rota

Per partecipare:

www.accademiabelleartirc.it

