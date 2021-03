Il couscous con barbabietola rossa, asparagi e nocciole è un primo piatto fresco per la primavera, perfetto per quel periodo dell’anno in cui si vogliono mangiare piatti vitaminici, colorati, ma non si vuole passare troppo tempo ai fornelli.

Ormai il couscous precotto è davvero di ottima qualità, e per prepararlo bastano 5 minuti, inoltre, se si vuole pensare all’ambiente, il couscous è più sostenibile di molti altri cereali, che vanno cotti in grandi quantità d’acqua.

Questa versione del couscous si colora di rosa grazie all’uso dell’acqua di cottura delle barbabietole, ma poi viene condito con gli asparagi, una delle primizie di primavera. Le nocciole, oltre che una fonte di polifenoli, sono la nota croccante e super interessante di questo piatto.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti.

Dosi per

4 persone

Ingredienti

150 gr Couscous

1/2 bicchiere di succo Barbabietola rossa circa 2 barbabietole

1/2 bicchiere Acqua

1 mazzo Asparago

50 gr Nocciole Tostate

1 Limone

3 spicchi Aglio

Preparazione

Per preparare la ricetta del couscous con barbabietola rossa, asparagi e nocciole, iniziate col lavare bene le barbabietole, pelatele e poi tagliatele a spicchi e inseritele in un estrattore di succo o in una centrifuga per estrarre il succo. Ricaverete circa mezzo bicchiere a cui aggiungerete altrettanta acqua per riempirlo.



In una padella versate un filo di olio, l’aglio fresco tagliato a fettine e le punte degli asparagi.



Fate rosolare per circa 10 minuti, finché le punte di asparagi risulteranno cotte ma ben croccanti, aggiungete un po’ di acqua se necessario.



In una terrina versate il couscous, condite con un cucchiaio di olio extravergine di oliva e mescolate bene.



In un pentolino, scaldate l’acqua con il succo di barbabietola e il succo del limone.



Versate l’acqua calda sul couscous, coprite con un piatto e lasciate riposare. Trascorsi 5 minuti (o il tempo indicato sulla confezione), sgranate con una forchetta il couscous.



Aggiungete le punte di asparagi, la scorza del limone e le nocciole tostate e mescolate bene per amalgamare il tutto.