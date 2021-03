coronavirus:-a-cuneo-e-alba-alto-numero-di-contagi.-la-situazione-nelle-sette-sorelle-della-granda

Spread the love

Al termine della prima settimana di zona rossa in tutto il Piemonte, resta alto il numero di attualmente positivi al Coronavirus nei principali centri della provincia di Cuneo.

Nel capoluogo, Cuneo, secondo la Mappa Regionale del Contagio, sono 466 i casi registrati (dato aggiornato alle 18.30 del 20 marzo); situazione delicata anche ad Alba che tocca i 500 casi: un incremento molto forte e rapido, considerando che lo scorso 12 marzo le persone contagiate erano 271.

212 invece gli affetti dal virus a Bra, di cui 20 ricoverati all’Ospedale di Verduno (1 in terapia intensiva, 4 in semi-intensiva): anche in questo caso, si denota un’impennata di casi nelle ultime due settimane.

Continua l’aumento di positivi al Covid anche nella città di Savigliano: sono 173 di cui 25 ricoverati in ospedale (3 in terapia intensiva). Per quanto riguarda le altre città fra le “Sette Sorelle”, si segnalano 183 casi a Mondovì, 170 a Fossano e 104 a Saluzzo.