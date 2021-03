coppie-e-famiglie-lgbt+-non-sono-libere-di-muoversi-in-europa-come-le-altre

Associazioni ed Europarlamento chiedono alla Commissione di rimuovere gli ostacoli legali. Bruxelles dovrà ingaggiare una battaglia contro le politiche omofobe di Polonia e Ungheria



“Chi è genitore in un Paese, è genitore in ogni Paese”: aveva sorpreso un po’ tutti la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen quando, il 16 settembre del 2020, decise nel suo discorso sullo stato dell’Unione all’Europarlamento di citare i diritti delle famiglie arcobaleno (due madri o due padri con figli) come uno dei campi d’azioni su cui si sarebbe esercitata la sua azione. Il diritto di famiglia, come è noto, è competenza dei singoli Stati, non dell’Unione. Ma l’Unione è invece competente nel garantire la libertà di movimento dei cittadini europei in tutti gli Stati e, in questo senso, il mancato riconoscimento dei legami filiali è un ostacolo evidente. Ma lo è anche il mancato riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Sei mesi dopo, è venuto il momento di capire se la presidente della Commissione ha intenzione di fare sul serio e davvero è pronta a lanciare una grande campagna per il riconoscimento dei diritti lgbt+ che, fatalmente, la vedrà entrare in rotta di collisione con una parte dei governi dell’Unione, e segnatamente quelli dell’Est europeo come Ungheria e Polonia, le cui leadership populiste hanno costruito sulla discriminazione per genere e orientamento sessuale una parte della loro popolarità.

Il caso Coman

Associazioni per i diritti lgbt+ ed Europarlamento si sono infatti messi in moto chiedendo di passare ai fatti. La prima mossa è dell’associazione rumena Accept che, insieme a Ilga-Europe, ha portato il caso Coman davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Adrian Coman è un uomo rumeno che nel 2010 si è sposato in Belgio con Clai Hamilton, il suo compagno di nazionalità statunitense. Coman si è rivolto ai tribunali quando le autorità rumene hanno negato il permesso di residenza a suo marito e nel giugno del 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea, con una sentenza storica, ha dichiarato che proprio in virtù delle leggi che sanciscono il diritto di movimento dei cittadini all’interno dell’Unione, chi è sposo in uno Stato europeo lo è in tutti gli Stati europei.

Tutto bene, dunque? No, perché sono passati quasi tre anni e Hamilton non ha ancora il suo permesso di residenza, da cui la decisione di portare il caso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Ma in realtà il pressing è sulla Commissione europea, a cui adesso gli attivisti chiedono di certificare il mancato rispetto delle regole europee e quindi sanzionare la Romania. “Siamo veramente delusi dal fatto che la Commissione europea non agisca con forza contro la Romania per far rispettare la sentenza Coman. È un giorno triste per l’Ue quello in cui la coppia si trova obbligata a rivolgersi alla Corte europea per i diritti dell’uomo per avere giustizia”, ha dichiarato per Ilga-Europe Katrin Hugendubel.

Ostacoli di movimento

Ma il caso Coman è solo la punta dell’iceberg. Più o meno in contemporanea è atterrato sul tavolo dell’Europarlamento un corposo dossier di oltre 120 pagine che racconta gli ostacoli che impediscono alle famiglie arcobaleno – intese in senso lato come coppie same-sex con o senza figli – il libero movimento all’interno dell’Unione e delineano una strategia d’azione per superare questi limiti. Il report, a cura del policy department for Citizen’s Rights and Costitutional Affairs, non tanto sorprendentemente raccomanda alla Commissione di agire contro la Romania sul caso Coman sanzionando lo Stato e, in seconda battuta, verificare se casi simili non si verifichino anche in altri Paesi, supportando le cause che sul modello Coman chiedono il riconoscimento dei matrimoni contratti in un altro Stato europeo e i diritti che ne conseguono (non solo il permesso di residenza).

Al secondo punto viene chiesta la modifica della direttiva sulla libertà di movimento che limita il riconoscimento alle coppie same-sex di tutti i diritti riservati a una coppia sposata in quegli Stati dove sono in vigore leggi (come l’Italia) che riconoscono le coppie omosessuali ma non hanno il matrimonio egualitario. Infine – ed è il punto più controverso – il report sostiene che l’Unione europea possa legiferare con la procedura standard – ovvero senza passare attraverso l’unanimità nel Consiglio europeo dove sono rappresentati i governi – per sancire che, in base al principio di non discriminazione, i genitori delle famiglie arcobaleno debbano essere riconosciuti in ogni Paese.

Le differenze tra gli Stati

Ad oggi, nell’Unione europea sei Stati – Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia – non riconoscono in nessun modo le coppie omosessuali e gli sposi che si spostano in questi Paesi rischiano di non veder riconosciuti in alcun modo i loro diritti. In altri otto Paesi tra cui l’Italia (insieme a Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria e Slovenia) esistono civil partnership che possono portare a riconoscimenti solo parziali. Per quanto riguarda il riconoscimento dei figli, l’elenco dei Paesi dove non c’è pieno riconoscimento comprende: Polonia, Slovacchia, Grecia, Italia, Lituania, Romania, Croazia, Ungheria, Bulgaria, Repubblica Ceca.

Ma in non tutti i Paesi è stato possibile portare avanti la mappatura. Il caso più recente di discriminazione portato all’attenzione della Corte di Giustizia europea riguarda la Bulgaria e una coppia di donne – una bulgara e l’altra nata a Gibilterra – madri di Sara, bambina nata in Spagna nel 2019. Poiché nessuna delle due donne ha la cittadinanza spagnola, Sara non può avere passaporto spagnolo e il riconoscimento della cittadinanza bulgara è bloccato dal fatto che lo Stato rifiuta di indicare come genitori due donne. Casi simili, in passato, si sono verificati anche in Italia dove adesso la Consulta ha chiesto al parlamento di legiferare sull’argomento per dare pieni diritti ai figli di coppie gay e lesbiche.

Il ruolo dell’Unione

Il riconoscimento delle famiglie arcobaleno nei loro spostamenti tra diversi Paesi dell’Unione è, come evidente, una questione che va ben al di là degli interessi dei nuclei interessati: riconoscere i diritti a chi proviene dall’estero è la prima breccia nel muro che può portare a legislazioni più avanzate per tutti i cittadini che abitano in un determinato Paese. La posta in gioco è grandissima e non è un caso che, mentre l’Europarlamento dichiarava l’Unione una “zona di libertà lgbtiq” con un atto di fortissima potenza simbolica, l’associazione Ilga abbia pubblicato un comunicato intitolato L’ambizione è quella giusta, ma la realtà dei fatto molto differente.

L’Unione non è mai stata così vicina dal giocare un ruolo determinante nell’avanzamento dei diritti delle persone lgbt+ nel Continente, o comunque ad essere un argine al populismo reazionario di Paesi come la Polonia e l’Ungheria. Ma il rischio di flop è ancora alto. “Adesso che l’Europa è una lgbtiq freedom zone – ha dichiarato Evelyne Paradis, executive director di Ilga-Europe – abbiamo bisogno che tutti gli attori coinvolti usino tutti gli strumenti a loro disposizione per fare in modo che i diritti delle persone lgbtiq siano garantiti. Altrimenti c’è un grosso rischio di perdita di credibilità”.