canzone-segreta,-ospite-romina-power-che-critica-barbara-d’urso,-gelo-in-studio

Ieri è andata in onda la seconda puntata del programma “Canzone segreta” condotta da Serena Rossi su Rai 1.

La trasmissione, alla prima puntata, ha regalato grandi emozioni a Luca Argentero che ha avuto una sorpresa anche dalla compagna e futura moglie Cristina Marino. Ieri, invece, la prima ospite è stata Romina Power che è stata omaggiata da Tullio Solenghi e Massimo Lopez e da Nino Buonocore.

Tullio Solenghi e Massimo Lopez hanno cantato per lei e i due sono arrivati su un carretto per i problemi a un piede di Massimo Lopez. Hanno scherzato e hanno emozionato.

Romina Power fa una battuta velenosa su Barbara D’Urso

Romina Power è molto amica di Mara Venier e va spesso ospite da lei a Domenica In mentre da Barbara D’Urso va, molto spesso, Loredana Lecciso e, ultimamente, anche Yasmine Carrisi.

Romina Power non è mai andata ospite da Barbara D’Urso e ieri, ospite a Canzone segreta ha lanciato una battuta abbastanza velenosa a Barbara D’Urso. Quando le hanno chiesto di accomodarsi su una sedia bianca e poi hanno spento tutte le luci in studio, hanno illuminato solo la Power che, accecata dalle forti luci, ha detto: “Che luci abbaglianti, sembrano quelle della D’Urso!” chiaramente prendendo in giro la D’Urso che, con le forti luci, riesce a togliersi qualche anno dal viso.

Romina Power, durante l’omaggio a lei dedicato si è commossa fino alle lacrime non solo sentendo le canzoni ma anche vedendo le fotografie che scorrevano e che hanno mostrato una Romina Power giovanissima e poi giovane mamma con i suoi figli, tra cui c’era anche Ylenia.

Romina Power ha raccontato della sua infedeltà

Romina Power, recentemente ha raccontato molte ombre del suo passato, l’uso di sostanze stupefacenti quando era appena 15enne e, dunque, prima di conoscere Albano e, anche se ha detto che Albano ha sempre saputo tutto lei, comunque, non si è perdonata mai, fra tutte, il tradimento. Infatti, ha ammesso che quando girava Sandokan ha tradito Albano con Lorenzo Crespi. E’ stata lei stessa a raccontare: “Sono ancora tormentata dal rimorso per l’infedeltà. Lui mi era sempre stato fedele, io purtroppo no… Mio marito venne a saperlo nel peggiore dei modi anche se poi mi ha perdonata”.

Il matrimonio poi è anche continuato ma per Romina è sempre stato un dolore aver tradito Albano perché sapeva quanto per lui sia stato terribile andare avanti nonostante tutto.

