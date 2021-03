barbara-d’urso-offesa-con-fedez

Era l’estate del 2015 e dal nuovo album di Fedez era stato estratto un singolo dedicato a Barbara d’Urso. La popolare conduttrice all’inizio sembrava averla presa bene ma poi aveva rivolto al rapper un’accesa replica.

Di recente Barbara D’Urso è stata spesso imitata dal comico Vincenzo De Lucia, che tra Domenica In e Stasera tutto è possibile ha spesso vestito i suoi panni, calandosi in una divertentissima interpretazione.

Carmelita in quell’occasione aveva più volte fatto i complimenti al giovane, in cui vedeva grande simpatia e tanto talento. Ma qualcun altro, che in passato l’aveva imitata, non ha ottenuto da lei il medesimo sostegno.

Stiamo parlando di Fedez che, in occasione del video del suo singolo “Non c’è due senza trash”, aveva preso in giro la conduttrice partenopea e la sua trasmissione.

Barbara all’inizio si era fatta una risata ma poi aveva duramente replicato al marito di Chiara Ferragni.

Barbara d’Urso: maretta con Fedez

Al momento dell’uscita del videoclip la D’Urso aveva scherzato proponendo al rapper, tramite il suo profilo Twitter, di diventare lei stessa la protagonista del video. Barbara si era anche detta onorata che le fosse dedicata una canzone così divertente.

Più avanti, però, la donna aveva affidato a “Chi” uno sfogo un po’ meno goliardico, soprattutto perché Fedez l’avrebbe accusata di essersela presa per la canzone.

La giornalista, infatti, aveva fatto notare che il cantante era troppo ossessionato da programmi come il suo, Uomini e Donne, Grande Fratello e gli altri e che attaccandoli dimostrava una certa incoerenza, perché proprio su Canale 5 andava poi ospite per promuoversi.

"A me non piace il populismo esattamente come non piace a lui. Populismo però è anche dire, come recita la sua canzone, che io parlo dei poveri che non riescono a pagare le bollette a fine mese ma nel mio studio ci sono 400 luci accese. Perché, nei suoi concerti nei quali canta contro le ingiustizie sociali, li fa a lume di candela?"

aveva poi aggiunto stizzita la donna, invitando Fedez a non dimostrare pregiudizi, come lei non faceva su di lui.

“Voglio ringraziarlo: è da un po’ di anni che un cantante non mi dedicava una canzone. Ha detto di aver saputo che me la sono presa. Mi spiace deluderlo, ma non è così, mi ha divertita!”

ha chiarito poi, rispondendo per le rime alle accuse del cantante. Insomma, Barbara di certo sa ridere di se stessa, ma sa altrettanto bene come non farsi mettere i piedi in testa!