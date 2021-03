appartamento-in-vendita-in-via-giotto

Strepitoso appartamento in stabile di prestigio, di 221 mq, luminosissimo, con diritto al parcheggio nella Via privata Duccio di Boninsegna.



L’appartamento ha una perfetta suddivisione tra zona notte, balconata, che si affaccia su Via Giotto, esposta a sud-ovest, e zona servizi, anch’essa balconata, su via Duccio di Boninsegna (nord-ovest), e con servizi sul cortile interno esposti a sud-est e nord-est. Dall’ingresso, pavimentato in marmo, si accede alle zona notte, alla zona servizi, ed al salone doppio.



Il salone è ampio e luminoso, in parquet di grande qualità, ha doppia esposizione, con tre ampie finestre doppi e triple, è munito di ampio terrazzo, e si affaccia su Via Giotto e sulla Via privata Duccio di Boninsegna.



La zona notte è composta da tre ampie camere da letto, due bagni con antistanti ampi disimpegni con armadi a muro, e un disimpegno per i cappotti adiacente all’ingresso antistante al salone.



I disimpegni, come l’ingresso, sono pavimentati in marmo, le camere, come il salone, in parquet di grande qualità.



Alla zona servizi si accede da un breve corridoio che parte dall’ingresso, sul quale si trova anche l’ingresso di servizio. Questa zona, piastrellata, è composta da un’ampia cucina abitabile e una grande camera di servizio, che si affacciano sul balcone su Via Duccio di Boninsegna, e da un bagno di servizio/lavanderia finestrato, esposto sul cortile interno.



Di fronte all’edificio, su Via Giotto, non vi sono alberi incombenti nè edifici incombenti, bensì l’oratorio di San Pietro in Sala, risultando ciò in una grande luminosità ed ampio spazio visivo.



L’appartamento è sito in uno stabile di 8 piani, esternamente piastrellato, molto ben manutenuto, con un appartamento per piano, ed ascensore padronale con ingresso direttamente nell’appartamento. Ha un secondo ingresso di servizio sulle scale ed ascensore di servizio. E’ fornito di cantina. Riscaldamento a pannelli nei soffitti. Servizio di portineria mezza giornata.



Richiede solo una parziale ristrutturazione; Presenta solo alcune colonne portanti; l’assenza di muri portanti consente grande flessibilità nella personalizzazione.



L’antenna Vodafone posta sull’edificio riduce le spese condominiali e azzera le radiazioni elettromagnetiche.



Al centro delle 3 fermate della metropolitana Pagano, Wagner e Buonarroti, si trova ad un centinaio di metri dal Mercato Comunale di Piazza Wagner, dalla zona shopping Marghera-Vercelli, da asili e scuole comunali e private, dai garage privati di Via Pier Capponi (Garage Fiera Pagano) e di Via Giotto (Parking Pagano), ed dai giardini Parco Vergani.