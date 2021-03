Amici, Sabrina Ferilli perde la pazienza con Maria De Filippi e cala il gelo in studio, l’attrice mai vista così in imbarazzo

Spread the love











Ieri, sabato 20 marzo 2021, è partito il serale di Amici di Maria De Filippi. E’ stata una puntata ricca di colpi di scena e che ha regalato tante emozioni al pubblico a casa. Gli allievi della scuola, si sono esibiti ed hanno dimostrato al pubblico di Canale 5 le loro qualità ed abilità. Ospite speciale della serata, è stata una grande attrice, oltre che amica della conduttrice Maria De Filippi. Stiamo parlando di Sabrina Ferilli, che a breve partirà con un nuovo grande progetto. Da mercoledì 24 marzo, infatti, l’attrice andrà in onda con una fiction intitolata “Svegliati amore mio“.

Amici di Maria De Filippi il serale, ospite d’onore Sabrina Ferilli

Ieri sera, l’attrice ha preso parte alla prima puntata del serale di Amici e con l’occasione ha presentato la fiction. Ma, conoscendo ormai Maria De Filippi, pensate che Sabrina poteva non finire protagonista di qualche siparietto? Ebbene si, l’attrice è stata vittima di uno scherzo, organizzato proprio dalla De Filippi. Come abbiamo avuto modo di anticipare, ospite principale della prima puntata del serale di Amici, proprio lei Sabrina Ferilli, che sappiamo tutti essere una grande amica di Maria De Filippi. Ad un certo punto, quest’ultima avrebbe organizzato uno scherzo all’amica.

Lo scherzo organizzato da Maria per Sabrina

Le ha fatto credere che avrebbe dovuto scegliere un giudice da eliminare e che in questo modo, Sabrina avrebbe preso il posto di giudice. È stato un momento di forte imbarazzo per l’attrice ed è infatti apparsa in serie difficoltà. Tra i giudici ricordiamo vi era Stefano De Martino, il Principe Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors. Ad un certo punto, è comparsa una scritta che ha fatto ben capire all’attrice che si trattava di uno scherzo. Senza peli sulla lingua, Sabrina rivolgendosi a Maria le avrebbe detto “Tu non sei normale“.

Momento di forte imbarazzo in studio per l’attrice

In realtà, pare che fossero tutti complici i presenti in studio. Maria avrebbe invitato la sua amica a sedersi al centro dello studio e alle spalle è apparsa poi la scritta. Sabrina però per un paio di minuti ha ignorato che si trattasse di uno scherzo, ed ha continuato a mostrare grande imbarazzo, cercando di scegliere chi eliminare tra i tre giudici. Maria ovviamente è stata tutto il tempo a ridere, tanto che ad un certo punto la stessa attrice rivolgendosi a lei avrebbe detto “Ma che te ridi? Qui non c’è niente da ridere“. Alla fine tutto si è risolto con una grassa risata da parte di tutti i presenti in studio e sicuramente di tutti i telespettatori a casa.

