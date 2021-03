amici:-sabrina-ferilli-ospite-speciale

Per la prima puntata del serale di Amici, Maria de Filippi ha deciso di invitare la sua grande amica Sabrina Ferilli: l’attrice, oltre a presentare la nuova fiction che andrà in onda su Canale 5, è stata anche vittima di uno scherzo della conduttrice, che le ha fatto credere di dover mandare a casa uno dei tre giudici per prenderne il posto.

Ospite speciale della prima puntata di Amici è stata Sabrina Ferilli: l’attrice, grande amica di Maria De Filippi, è stata introdotta da alcune scene della fiction dal titolo “Svegliati amore mio” che andrà in onda mercoledì 24 marzo su Canale 5, in cui interpreterà una madre pronta a lottare per la salute della figlia.

L’attrice ha spiegato che sarà una fiction che darà grande valore alla ricerca della verità e alle emozioni: il suo personaggio, dalla vita apparentemente felice, vedrà cambiare completamente le sue prospettive con l’improvvisa malattia della figlia, legata alla diossina e alle polveri di una fabbrica situata vicino alla loro abitazione.

Leggi anche: Tu si que Vales, Ferilli: “Ho visto un p**e dondolare”

Maria de Filippi ha posto l’attenzione sul fatto che Sabrina Ferilli interpreti sempre ruoli in cui crede fermamente e l’attrice ha confermato dicendo:

“Se c’è la possibilità di accendere uno spot su un tema che riguarda tanti ma che non è molto conosciuto, la fiction diventa un modo importante per comunicarlo alle persone”.

Amici: scherzo a Sabrina Ferilli

Dopo la presentazione della fiction, non poteva mancare un momento divertente che coinvolgesse Sabrina Ferilli, sempre vittima inconsapevole di qualche scherzo organizzato ai suoi danni dalla conduttrice di Amici.

Maria de Filippi ha fatto posizionare Sabrina Ferilli a centro studio su una poltrona bianca, affermando che il regolamento di quest’anno di Amici prevede che l’ospite speciale, solo per una serata, decida quali dei tre giudici sostituire, mettendosi al suo posto e giudicando le esibizioni degli allievi per una manche.

“Mi sembra impossibile, come faccio a sceglierne uno?”, ha detto molto perplessa Sabrina Ferilli, che si è dimostrata molto restia nel dover fare una scelta. In sottofondo, è stata messa anche una musica di suspense per creare la giusta atmosfera e metterla in crisi: Sabrina Ferilli, a questo punto, ha iniziato a credere che non si trattasse di uno scherzo e ha cominciato a valutare, con l’aiuto di Maria de Filippi, quale dei tre giudici mandare via.

Solo in quel momento Maria de Filippi ha spinto la poltrona dell’attrice, rivolgendola verso il led alle sue spalle, in cui campeggiava la scritta:

Potrebbe interessarti: Maria De Filippi nei guai: Sabrina Ferilli rifiuta un suo programma