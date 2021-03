Amici, Pio e Amedeo durissima presa in giro di Stefano De Martino: “Stai per diventare di nuovo papà, auguri” e De Martino risponde in un modo strano “Devo per forza …”

Spread the love











Ieri sera è andato in onda l’attesissimo serale di Amici condotto da Maria De Filippi che ha visto tra i giurati, tra gli altri, anche Stefano De Martino.

De Martino, che attualmente lavora in Rai con la trasmissione di grandissimo successo “Stasera tutto è possibile”, era visibilmente a suo agio e per lui è stato un ritorno a casa , da Maria De Filippi alla quale, in ogni occasione non lui non dimentica di dire che le deve tutto.

Pio e Amedeo prendono in giro Stefano De Martino “Stai per diventare di nuovo papà, auguri” e lui risponde

Ieri tra gli ospiti di Amici c’era anche il duo composto da Pio e Amedeo che, si sa, non risparmia mai nessuno dal fuoco delle loro battute, a volte molto pesanti. Ieri, nel bersaglio c’era Stefano De Martino ma, prima di lui, Pio e Amedeo hanno massacrato Stash a cui hanno detto “se ce l’ha fatta Stash, ce la potete fare tutti!” poi gli hanno fatto gli auguri per la nascita della sua prima bambina, Grace avuta dalla compagna, Giulia Belmonte.

Parlando di figli, sono arrivati a Stefano De Martino e gli hanno detto a propositi della seconda gravidanza di Belen: “Santiago avrà un fratellino. Auguri, auguri a Stefano che diventa di nuovo papà.”

De Martino, molto imbarazzato, ha risposto: “No, non è mio” e poi ha aggiunto: “Devo lavorare per non ridere alle loro battute altrimenti qualcuno potrebbe offendersi“.

Ma il duo ha continuato e ha chiesto il cognome del nuovo compagno della ex moglie, Antonino Spinalbanese: “Com’è che si chiama? Spina? Spinacina? Spinalbese, ecco!”. E poi, a proposito del lavoro che fa Spinalbanese, gli hanno detto: “Certo te li potevi fare anche tu due shampoo, su” e Stefano De Martino è scoppiato a ridere.

Stefano De Martino dice del figlio: «Santiago mi è venuto proprio bene. Gli asini fanno i cavalli da corsa»

Qualche settimana fa, Stefano De Martino è andato ospite da Maria De Filippi a C’è posta per te e sul figlio ha avuto parole dolcissime e ha detto così: «Nessuno ti insegna a essere padre. Io avevo 23 anni e l’ho imparato strada facendo. Non mi vergogno a dire che davanti al sorriso di mio figlio mi sciolgo come neve al sole».

E poi, quando la De Filippi gli ha detto che gli assomiglia tantissimo lui ha risposto: «Ma sai, è venuto bene proprio! Diceva mio nonno: “Gli asini fanno i cavalli da corsa”».

Mi piace: Mi piace Caricamento...