Amici, Lorella Cuccarini cita Heather Parisi con “Cicale” e tutti pensano ad uno sfottò, i social impazziscono

Al via il serale di Amici di Maria De Filippi, con la prima puntata andata in onda ieri sera, sabato 20 marzo. Una delle protagoniste principali della puntata è stata Lorella Cuccarini, la quale già ad inizio puntata ha osato. Ad inizio puntata, è partita una prova corale organizzata proprio per la ballerina Martina, decidendo di utilizzare delle musiche che in qualche modo riportato a lei. Ma vediamo di capire che cosa è accaduto e perché in molti sono rimasti particolarmente sconvolti dalla scelta della prof. di ballo di Amici.

Amici di Maria De Filippi, la scelta di Lorella Cuccarini lascia tutti senza parole

È così andata in scena “La notte vola“, un celebre brano proprio di Lorella Cuccarini che ha lasciato il segno e che tutti noi ricordiamo e balliamo con grande piacere, a distanza di tanti anni. Ad un certo punto, poi, è arrivato anche il brano “Cicale“, che tutti sappiamo essere di Heather Parisi che pare sia un’acerrima nemica di Lorella ormai da molti anni. Le due, pare che tanti anni fa, abbiano avuto dei dissapori, per via di diversi scontri non soltanto avvenuti in diretta e di persona, ma anche sui social.

Ovviamente, nel momento in cui ieri sera in puntata è partita la canzone di Heather Parisi, scelta proprio dalla Cuccarini, è calato il gelo ed anche sul web inevitabilmente tutto ciò non è passato inosservato. Molti telespettatori, si sono riversati sui social, per commentare questa scelta di Lorella. “Che coraggio la Cuccarini“, scrive un utente ed ancora un altro scrive “Immagino Heather Parisi che vede la Cuccarini usare la sua canzone”. Ma questi sono stati soltanto alcuni dei messaggi arrivati sui social.

La risposta di Heather Parisi?

Un altro utente scrive “Lorella Cuccarini porta la Parisi ad Amici, attendo la sua risposta“. Al momento non sembra essere arrivato alcun commento da parte di Heather Parisi che spetto utilizza Twitter per esprimere le proprie opinioni su alcuni argomenti. Chi lo sa, se anche questa volta deciderà di utilizzare il social per commentare la scelta della Cuccarini. La prima puntata del serale di Amici è stata un grandissimo successo, grazie anche alla partecipazione del duo comico Pio e Amedeo che hanno intrattenuto il pubblico di Canale 5 per alcuni minuti. Ora non ci resta che attendere la seconda puntata del serale di Amici, che andrà in onda il prossimo sabato, nell’attesa di capire se Heather tenderà la sua mano a Lorella.

