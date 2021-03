Amici 2021, Maria De Filippi perde la pazienza e dice “Non si può”, momenti di grandissimo imbarazzo

Spread the love











Ieri sera, sabato 20 marzo 2021, è andata in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Tanti i momenti di grande divertimento, di spettacolo ed anche di forte imbarazzo. Ad un certo punto della puntata, sono entrati in studio Pio e Amedeo, il duo comico che già erano stati protagonisti delle scorse edizioni del serale di Amici. Non hanno deluso le aspettative, soprattutto quelle di Maria De Filippi ed hanno fatto tanto ridere e divertire, non soltanto i presenti in studio, ma anche i telespettatori a casa. Ad ogni modo, dopo il loro ingresso si sono vissuti alcuni momenti di tensione. Ma per quale motivo?

Amici di Maria De Filippi il serale, in studio Pio e Amedeo

Come abbiamo avuto modo di anticipare, ieri sera per la prima puntata del serale di Amici sono intervenuti in studio Pio e Amedeo ed è stato ovviamente subito show. Una volta entrati in studio, i due avrebbero tentato di abbracciare Maria De Filippi, ovviamente una cosa non possibile al momento, per via dei protocolli anti Covid. Così, Maria, anche se piuttosto divertita, avrebbe iniziato a correre per tutto lo studio, gridando “Non si può”.

I comici rincorrono Maria per tutto lo studio, per abbracciarla e baciarla

Ovviamente, i due comici non si sono lasciati intimidire dalle parole della conduttrice ed hanno continuato ad inseguirla. Alla fine, sembra che Pio e Amedeo siano riusciti nel loro intento, finendo per raggiungere Maria, per abbracciarla e darle anche dei baci. Poi, si sarebbero giustificati, dicendo che Maria gli ha fatto fare parecchi tamponi, di tutti i tipi e che per questo poteva stare tranquilla.

Il duo comico, lo show che fa ridere tutti “forse”

Tra i giudici del serale, vi era anche Stefano De Martino, il noto ballerino nato proprio all’interno della scuola di Amici. Dopo gli ultimi accadimenti, riguardanti la sua ex moglie, ovvero il fatto che Belen sia in attesa di un altro bambino dal suo nuovo compagno. Pio e Amedeo si sarebbero presi di mira proprio lui, Stefano, congratulandosi con lui per il fatto che da li a breve “sarebbe diventato papà per la seconda volta”. Poi il siparietto simpatico, per il fatto che Belen aspetta però il figlio da Antonino Spinalbese. È subito calato il gelo in studio ed anche Stefano è apparso piuttosto imbarazzato, tanto da portarsi la cartelletta sul viso per nascondersi. “Ah non eri tu in foto?”, hanno detto i due comici, scherzando.

