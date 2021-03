a-casa-di-rianne-meijer,-content-creator-e-influencer-olandese

Rianne Meijer è una content creator conosciuta e apprezzata su Instagram e su Youtube, “mamma” di Rosie & Harvey, due simpatici cagnolini. Su Instagram si racconta con la caption “Be the person your dog thinks you are”. L’influencer olandese, che ha fatto dell’ironia la sua chiave comunicativa vincente, ha affidato a Westwing, piattaforma dedicata alla vendita online di accessori per la casa e soluzioni di arredo, lo styling del suo delizioso appartamento di Amsterdam nel quale vive con il fidanzato Roy. Nuances neutre e calde fanno spazio a dettagli più decisi e personali, come profili neri, pattern geometrici e intrecci viennesi. La sua mano spicca nei complementi decorativi che personalizzano la sua casa: fiori secchi, vasi inusuali e decorazioni da parete donano all’ambiente un look&feel accogliente ma con carattere.

Rianne Meijer House, Amsterdam, ph. © Eva Glasbeek

Quando eri piccola…

«Volevo fare l’arredatrice d’interni. Avevo un libro pieno di schizzi su come organizzare al meglio la casa».

Lo stile attuale è frutto di diverse attente valutazioni, secondo Rianne. Quando hanno iniziato a lavorare sulla casa, Rianne e Roy avevano moltissime idee, ed ora è un ambiente totalmente diverso. Ci vuole tempo prima che la casa diventi davvero una casa. Aggiungere, togliere, cambiare e rivedere sono i passi indispensabili per lo styling, ed è così che Rianne e Roy sono giunti allo stile d’interni che hanno ora.

Il consiglio di base per lo styling degli interni?

«Forse non è molto originale, ma guardate bene Pinterest e trovate cosa vi piace. Fate delle cartelle e salvate le cose, penso che otterrete una panoramica abbastanza affidabile di come interpretate il vostro stile».

Lo stile?

«Minimalista? Mi piace pulito, ma con elementi caldi».

Hai scelto autonomamente tutti gli elementi della casa, ma sei stata aiutata da una buona amica e, naturalmente, dal team di stylist di Westwing.



«Non sono molto brava a farlo da sola, è stato bello avere un aiuto in più. Roy ed io siamo abbastanza fortunati perché generalmente ci piacciono le stesse cose. Roy spesso pensa più alla praticità e io spesso penso più all’aspetto estetico, poi cerchiamo di trovare una via di mezzo. Per fortuna, non abbiamo ancora avuto grandi guerre sull’interior design. In realtà siamo entrambi abbastanza decisi, in generale siamo davvero molto sulla stessa lunghezza d’onda»

L’angolo di cui vai più orgogliosa?



«La cucina: quando la guardo, mi rende davvero felice».

Che cosa ti piace cucinare di più?



«Le patate, belle croccanti, con una cotoletta di verdure e fagiolini. E ketchup».

L’oggetto che ti rende più felice?



«Il nostro tavolino da caffè. Penso che sia davvero bello, anche se a volte otteniamo opinioni discordanti: ci sono state persone a casa nostra a cui non è piaciuto affatto, ma io penso che sia molto bello. È un po’ pesante, ma penso che aggiunga molta intimità e calore alla nostra casa».

Rianne e Roy vivono in compagnia di due adorabili cagnolini: Harvey e Rosie, ma tenere pulito un ambiente con due cani è una bella sfida. «Se si guarda da vicino, si può notare che qui vivono due cani. Non siamo troppo fiscali, se c’è una macchia sul divano, ci limitiamo a coprirla con un cuscino»

Rianne Meijer House, Amsterdam, ph. © Eva Glasbeek

Un assoluto “don’t” in casa?

«Rimanere senza fiori! Penso che i fiori aggiungano davvero tanto calore e colore. Questa è una cosa che, per me, non può mancare mai: che ci siano sempre abbastanza fiori in casa».

Un tipico oggetto di Rianne in casa?

«Il divano Melva è un tipico oggetto di Rianne. Mi ci siedo talmente tanto quando sono a casa, che è l’oggetto che mi si addice di più».

Una tua giornata tipo.

«Non esiste davvero, perché ogni giorno è diverso dall’altro. Spesso inizia con una passeggiata con i cani, con un po’ di sport e dopo mi dedico alla creazione di contenuti. Potrei avere una riunione con la mia manager o altri appuntamenti. Ultimamente mi impegna molto il tempo in cucina. Adoro preparare la cena e cucinare. Stiamo anche lavorando al nostro brand, quindi molto tempo è dedicato anche a quello. La sera mi piace guardare una serie TV sul divano con Roy. Come faccio a separare il lavoro dal tempo libero in questi tempi? Guardando una serie e mettendo davvero via il mio telefono. Semplicemente non lo guardo per un po’».

Un nuovo brand?

«Sì, stiamo lavorando a un brand e sarà un marchio active/loungewear completamente a modo nostro… Questo è tutto quello che posso dire al riguardo. È un segreto!».

Il Covid-19 ha cambiato parecchie cose per Rianne, in termini di lavoro. Dove prima molto del suo tempo era dedicato agli eventi e a partecipare a fantastici viaggi, ora è principalmente a casa. «Cerco di vedere il lato positivo della cosa, posso passare molto tempo con i miei cani e Roy»

Il consiglio finale per lavorare da casa?

«Assicurati che la tua casa sia sempre bella e accogliente, e cerca di tenerla in ordine, questo assicura meno distrazioni possibili».

Le foto delle vacanze… chi le fa?

«Mi piace sempre portare con me un treppiede. Super imbarazzante, lo so, ma funziona bene. In generale Roy fa un sacco di cose. Può sembrare che abbiamo pensato molto allo styling della foto, ma spesso si tratta solo di valorizzare ciò che è vicino e ciò che sta bene insieme».

Hai sperimentato un’enorme crescita all’inizio del Covid-19, come ti sei sentita e come ti senti rispetto alla tua crescita su Instagram?

«È stato fantastico vedere che così tante persone hanno iniziato a seguirmi l’anno scorso! Davvero bizzarro e non me ne sono resa conto per niente. Per fortuna, altrimenti non avrei osato postare più nulla, credo. Mi piace molto che la comunità stia crescendo. Questo mi motiva anche a continuare ad essere creativa. Penso sia bello condividere sui social media un lato che solitamente non viene molto condiviso. Penso che faccia sentire le persone un po’ più connesse. Mi piace l’idea che la gente veda i miei post e le mie storie e ne sia felice, invece di non sentirsi all’altezza».

Sperimenti qualche difficoltà o pressione per proporre continuamente contenuti creativi?

«A volte sì! In generale, le idee per i contenuti mi vengono abbastanza naturalmente. Il più delle volte mi vengono da sole, sotto la doccia o mentre guido. Nei momenti più casuali. Solo a volte mi capita una sorta di blocco dello scrittore, allora guardo sempre molto dolcemente Roy e lui inizia a pensare con me. Spesso ci viene un’idea carina insieme. Ma devo anche dare credito al mio management e ai miei followers! Mi mandano anche dei DM a volte con video o idee divertenti di cui dicono: Rianne questo è davvero qualcosa che dovresti fare. Anche questo aiuta!».

Se sì, come si manifesta?

«Il cliché che se ci sono 100 reazioni positive e 1 negativa, ci si ricorda di quella negativa. È un po’ vero anche per me. Cerco di scrollarmela di dosso immediatamente, ma a volte è difficile. Penso che la chiave sia avere il controllo del contenuto che si pubblica. Se sei sicuro di te stesso, delle tue idee e del tuo messaggio, allora non importa molto quello che la gente dice al riguardo. Se invece non sei completamente in sintonia con te stesso, diventa pericoloso, credo. Allora la gente può davvero arrivare a te. Ecco perché la mia priorità numero uno è che tutto ciò che pubblico e tutto ciò che metto online sia un buon riflesso di ciò che rappresento. Cerco di farlo il più possibile e generalmente funziona bene!».

Rianne Meijer House, Amsterdam, ph. © Eva Glasbeek

E il 2021?

«Il 2021 sarà l’anno in cui mi concentrerò di più sulla nutrizione e sull’attività sportiva, in cui lancerò il mio marchio e in cui sarò anche impegnata sul mio sviluppo personale per diventare, una versione ancora più felice e migliore di me stessa».

Lo sport contribuisce a questo? Quanto spesso ti alleni?



«Adesso mi alleno 5 volte a settimana. Dal lunedì al venerdì. In questo momento mi piace molto, ma ho anche periodi in cui non mi piace così tanto e allora mi alleno con un ritmo diverso».

È per questo che hai una palestra a casa?

«Principalmente perché le palestre ora sono chiuse, e anche perché è molto motivante. Anche Roy la sfrutta molto».

A proposito di amore: Dove vi siete conosciuti tu e Roy?

«Ci siamo conosciuti su Tinder e ora, quasi cinque anni dopo, siamo fidanzati. Non potrei essere più felice».

Poi il matrimonio… C’è già una data?

«No, non c’è ancora una data, nessun luogo, nessun mese… solo un anno: 2022».