violenza-sulle-donne,-ankara-esce-dalla-convenzione-di-istanbul

La Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul del 2011, il primo trattato vincolante ha ritirato il primo trattato al mondo vincolante al mondo per prevenire e combattere la violenza contro le donne.

La Convenzione di Istanbul, la cui prima ratifica fu proprio della Turchia, impone ai governi di adottare una legislazione che persegua la violenza domestica e gli abusi, nonche’ lo stupro coniugale e le mutilazioni genitali femminili.

Ma secondo i conservatori la Carta danneggia l’unità familiare, incoraggia il divorzio e i suoi riferimenti all’uguaglianza venivano strumentalizzati dalla comunità Lgbt. La violenza domestica e il femminicidio sono un grave problema nel Paese.

L’anno scorso, 300 donne sono state uccise secondo il gruppo per i diritti We Will Stop Femicide Platform.