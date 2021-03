Van Cleef & Arpels: con la primavera fioriscono i gioielli più preziosi

Dal 1906, anno della sua fondazione, la Maison Van Cleef & Arpels ha preso ispirazione dalla natura. Flora a fauna sono spesso protagonisti delle loro collezioni e quest’anno, per celebrare l’arrivo della primavera, e il risveglio di piante e fiori, presentano due novità.

La prima è l’aggiunta dell’oro rosa nelle creazioni della linea Frivole, che va ad arricchire la già preziosa proposta di gioielli. La seconda, invece, è un lancio inedito: si tratta di Lucky Spring, una collezione fresca e colorata animata da coccinelle, fiori e foglie.

FRIVOLE: UN GIARDINO PREZIOSO

Dal 2003 la collezione Frivole e i suoi petali luminosi illuminano con eleganza, e con le loro forme a volte figurative, a volte astratte, anelli, collane, spille, pendenti e orecchini.



Delicati e romantici, i gioielli di questa linea sono un bouquet di petali che si vestono di oro bianco, giallo e, da oggi, anche di oro rosa. La novità sono le sei nuove creazioni che, arricchite di diamanti, schiudono le loro corolle.

Orecchini Frivole, fede nuziale Félicité, orologio Charms Extraordinaire Amour, anello Entre les Doigts Frivole di van Cleef & Arpels

Per tutte la Maison impiega tecniche speciali per renderle così luminose e preziose: è la mise à jour, ovvero la foratura della struttura in oro realizzata dal gioielliere per consentire alla luce di attraversare i diamanti. Effetto ultra shine.

LUCKY SPRING: SBOCCIA LA FORTUNA



La natura è protagonista anche in questa nuovissima collezione dove appare, tra fiori e foglie, anche una coccinella, simbolo incantato di buone nuove, associato al risveglio della flora.

Collezione Lucky Spring di Van Cleef & Arpels

Le materie prime sono d’eccellenza, come sempre: oro rosa, madreperla, corniola e onice disegnano un sautoir, tre bracciali, una clip e un paio di orecchini di questa nuovissima collezione.

NUOVI GIOIELLI DA SCOPRIRE



Scoprite di più su Frivole, nella versione oro rosa, e sul lancio di Lucky Spring nella gallery in alto. E lasciatevi illuminare da questi gioielli preziosi che celebrano la primavera.