Spread the love

Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni dal 22 al 26 marzo: Ursula sempre più odiata

Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 22 al 29 marzo 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5 alle 14.10? Genoveva fa delle rivelazioni scottanti su Ursula. Tutti i vicini attaccano la governante. Cosa dirà la Salmeron? E come risponderà la Dicenta?

Felicia non è contenta della nuova passione della figlia Camino per la pittura e per le sue nuove idee progressiste che sono maturate frequentando Maite.

La ragazza è davvero entusiasta e affascinata dall’artista. Camino fa un ritratto a Maite e la donna rimane molto colpita. Ma Felicia vuole vietare alla figlia di proseguire le lezioni.

Bellita organizza un concerto di beneficenza in favore di Margarita. Quando Margarita lo scopre, però, ha una reazione inaspettata. Le due poi si chiariscono e si riappacificano.

Non c’è tregua, però, per i Dominguez. José ha un gran successo col suo spettacolo e scatena la gelosia di Bellita.

Leggi anche: La casa di carta: chi è Tokyo (Úrsula Corberó), carriera e vita privata

Santiago è sempre più innamorato di Marcia e propone alla donna di lasciare la città, ma prima vuole procurarsi altro denaro e quindi lo chiede a Genoveva.

Genoveva racconta ad Agustina che fu Ursula a spingerla verso il suicidio. Quando la voce si sparge, tutti si scagliano contro la governante.

La Dicenta, capendo di essere “sotto attacco”, decide di giocarsi il suo asso nella manica.

Prima di essere licenziata da Genoveva, la domestica aveva minacciato la Salmeron di rivelare a tutti come è morto effettivamente Alfredo Bryce, il secondo marito di Genoveva. Ursula parlerà?

Rosina, ispirata da Maite, decide di lanciare un salotto letterario e coinvolge tutti i suoi amici.

Emilio non perde occasione per ricordare a Cinta quanto sarà meravigliosa la loro prima notte di nozze.

La ragazza è innamorata di lui, ma le continue allusioni alla loro luna di miele la fanno arrabbiare: la Dominguez è convinta che Emilio voglia portarla all’altare solo per placare i suoi bollenti spiriti.

Il giovane Pasamar, allora, si confida con Antonito che gli propone due vie d’uscita. O sopporta in silenzio e con pazienza, o parla alla fidanzata del suo amore e del loro matrimonio. Cosa sceglierà Emilio?

“Una Vita”, ideata da Aurora Guerra, stessa creatrice de “Il Segreto”, va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Potrebbe interessarti: Uomini e Donne: la sorpresa di Ursula a Sossio