una-villa-vista-oceano-supera-i-confini-tra-indoor-e-outdoor

Sulle colline di Santa Monica, in uno dei quartieri più esclusivi della città, Sunset Park, questo progetto è riuscito a sfruttare al massimo le qualità che offrono gli spazi aperti della costa più rinomata al mondo, la California.

«L’obiettivo era massimizzare la vita interna ed esterna mantenendo una sensazione calda e invitante in tutta la casa, utilizzando elementi organici e design moderno». Questa le parole dei progettisti Edel Legaspi e Christopher Courts, fondatori dello studio Legaspi Courts Design, la cui pratica si delinea attraverso un dialogo aperto con il territorio e gli elementi chiave del paesaggio circostante.

Ph James Wong

All’interno pietre naturali, legni caldi, elementi in metallo nero e spazzolato. Una tavolozza neutra di toni morbidi e trame riempie l’interno. Pavimenti in rovere grigio e accoglienti tappeti geometrici in lana ancorano gli spazi in un mix curato di arredi contemporanei.

«Il nostro approccio alla progettazione è estremamente olistico. Per questa casa abbiamo lavorato sullo stile di vita casual dei proprietari, basandoci sulla luce naturale, sulla fluidità tra interno ed esterno, sulle linee pulite e sull’uso di materiali organici. Il risultato è una casa moderna e funzionale. È come una poesia visiva, senza limiti architettonici accentuati. Ci siamo focalizzati sulla vita all’aria aperta, quasi a completare, attraverso la casa, il paesaggio esterno. Questa villa esprime tutta l’essenza della California meridionale: rilassata, accogliente e bella!»- continuano i designer.

Ph James Wong

«La stanza preferita dei proprietari è sicuramente il soggiorno. Da qui puoi godere di una vista panoramica su tuta la città fino a scorgere l’oceano». Il primo livello della casa esemplifica la vera vita all’aperto per cui la California è famosa. Gli spazi abitativi interni si estendono all’aperto e sfociano nel paesaggio circostante. La pianta aperta degli spazi, accoglie la sala da pranzo, il patio e molteplici aree di intrattenimento. Gli spazi privati si trovano tutti al secondo piano, con la camere da letto e una sala multimediale che si aprono entrambe sulla piscina. «In casa troviamo arredi e opere d’arte arte di artigiani e produttori di mobili locali. Abbiamo scelto dei pezzi di design dalla sensibilità moderna e organica, sia nella forma che nella matericità», aggiunge Edel Legaspi.

Ph James Wong

«Sebbene i proprietari abbiano visto il progetto durante tutto il processo di costruzione, non potrebbero essere più felici di essersi finalmente trasferiti. Hanno davvero apprezzato l’attenzione ai dettagli nella loro sobrietà. Uno spazio funzionale per tutta famiglia, in cui ogni centimetro quadrato della residenza è stato valorizzato appieno» – conclude il duo.