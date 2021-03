rosita-celentano-grida-al-mondo-la-sua-battaglia:-“combatto-da-anni”

Rosita Celentano, prima figlia di Adriano e Claudia Mori, ha gridato al mondo intero la sua battaglia: “Combatto da anni”

La figlia maggiore di Adriano Celentano e Claudia Mori ha alle proprie spalle una carriera florida e brillante. Affermatasi come conduttrice televisiva fin dai tempi di Sanremo 1989, Rosita Celentano si è anche cimentata nella recitazione, lavorando sia nel cinema che nell’ambito delle fiction televisive.

Parallelamente agli impegni lavorativi, la presentatrice ha portato avanti iniziative benefiche e battaglie sul piano etico. Grande amante degli animali, Rosita ha anche partecipato, nelle scorse settimane, ad un’asta per sostenere la fondazione Animal Equality, da sempre in prima linea nella protezione degli animali. La Celentano, che crede fortemente in questo impegno, non ha mancato di sottolinearlo a gran voce in un’intervista.

Rosita Celentano: “La battaglia che combatto da anni”

La conduttrice, in una recente intervista, ha manifestato tutto il proprio amore per gli animali, per i quali si batte da anni attraverso iniziative e aste benefiche. “Da anni difendo i diritti Animali e incrementerò il mio impegno per dar loro voce“, ha detto Rosita, decidendo di parlare a gran voce anche in vista dell’arrivo dell’estate. Molte famiglie infatti, in procinto di partire per le vacanze, tendono ad abbandonare i loro amici a quattro zampe.

“Chi ha il coraggio di abbandonare un animale, avrà il coraggio anche di compiere azioni scellerate verso gli esseri umani“: queste le parole al veleno dell’attrice, che per l’occasione si è lasciata immortalare con i suoi cani. Come da lei ribadito, quella per i diritti degli animali è una battaglia in cui la Celentano ha dato e continua a dare tutta se stessa.

“Servono leggi più punitive per chi compie azioni violente verso ogni animale“, ha concluso Rosita, rinnovando il proprio appello. Nei commenti, i fan hanno condiviso le sue parole, mostrandosi sulla stessa lunghezza d’onda.