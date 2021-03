piselli-e-pancetta:-una-preparazione-facile-dai-mille-risvolti!

Piselli e pancetta è un contorno di origine piemontese perfetto per accompagnare carni bianche o filetti di pesce, ma può diventare anche uno sfizioso sugo per condire un piatto di pasta

Piselli e pancetta è una ricetta veloce e facile da realizzare che potrete servire come contorno per accompagnare piatti di carni bianche o filetti di pesce cucinati al vapore o al forno. Per prepararla potrete utilizzare sia piselli freschi sia piselli in scatola, anche se la possibilità di procurarvi quelli freschi in questo periodo dell’anno dona un gusto tutto particolare a questa pietanza. Utilizzando quelli freschi, si avrà una dolcezza ancora più accentuata rispetto alla sapidità della pancetta. Una variante che esalta ancora di più il sapore dolce dei piselli è l’uso della pancetta affumicata invece di quella tesa: avrete un contrasto dolce affumicato piacevolissimo!

Un sugo per un primo

Non soltanto un contorno: piselli e pancetta può essere anche un perfetto sugo per condire un piatto di pasta. In questo caso preparare i piselli come prevede la ricetta qui sotto, e poi fate lessare la pasta in abbondante acqua salata. Scolatela un minuto prima della fine della cottura e fatela risottare nella padella con piselli e pancetta: una spolverata di pepe alla fine e avrete un primo che vi darà grande soddisfazione. Una ricetta questa adatta anche ai più piccoli, che avranno così la possibilità di fare il pieno di legumi!

Ma non solo….

Contorno, sugo per un piatto di pasta, ma non finiscono qui le possibilità per utilizzare questa preparazione! Che ne dite infatti di una torta salata con questo aroma? In questo caso dovrete unire a piselli e pancetta 250 g di ricotta, mescolare tutto e farcire con questo ripieno una sfoglia, che farete cuocere a 180° per 30 minuti in forno statico. Ma non solo: aggiungendo questo contorno a delle uova sbattute con poco parmigiano e qualche foglia di basilico fresco, avrete una frittata con tutto il sapore della primavera!

Ricetta piselli e pancetta

Ingredienti

350 g piselli freschi già sgusciati, 100 g pancetta tesa, 1 cipolla piccola, olio extravergine, sale, prezzemolo, brodo vegetale.

Procedimento

Prendete i piselli che avrete precedentemente sgusciato, lasciateli in ammollo in acqua fresca per circa 30 minuti. Nel frattempo pulite e affettate la cipolla, fatela soffriggere in una padella con poco olio e quando sarà dorata, aggiungete la pancetta tagliata a cubetti. Unite a questo punto i piselli sciacquati, aggiungete qualche mestolo di brodo e lasciate cuocere per circa 20 minuti. Quando i piselli saranno teneri spegnete, aggiustate di sale e finite con una spolverata di prezzemolo tritato. Portate in tavola subito.